NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México.- La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez llamó a la comunidad educativa a abrazar la lucha contra las adicciones, tras encabezar la Jornada Nacional de la Escuela a la Comunidad en el Estado de México, una iniciativa vital de la "Estrategia en el aula: Prevención de adicciones ¡Si te drogas te dañas!" que promueve el Gobierno de México para orientar, informar y prevenir a los jóvenes sobre ese flagelo social.



’Nos preocupan mucho los jóvenes, nos preocupan mucho los niños, pero no solamente nos deben de preocupar sino, como dice nuestro Presidente de la República, nos debemos de ocupar, y es una ocupación y es una responsabilidad no solamente de maestros o de directores, sino también es de los padres de familia también es de las autoridades que integran los tres órdenes de gobierno y la sociedad en general’, apuntó la Maestra Delfina Gómez



Ante maestras y maestros, padres y madres de familia y 900 alumnas y alumnos de nivel media superior, la Maestra Delfina Gómez reconoció la importancia de las sesiones informativas, reflexivas, el uso de materiales didácticos y audiovisuales y la realización de actividades recreativas y deportivas de las que se vale esta estrategia, con las que se busca que los jóvenes estén conscientes de las graves consecuencias del consumo de sustancias adictivas y el impacto que eso genera en sus casas, en sus familias.



Al respecto, la Gobernadora Delfina Gómez recordó a un paisano de Texcoco, un joven que pudo haber sido un destacado basquetbolista; sin embargo, la adicción a drogas como la marihuana y los solventes, así como la falta de orientación de autoridades y familiares, lo apartaron del mundo deportivo, lo llevaron a perder la vista y vagar por las calles.



"Yo aplaudo mucho lo que hace nuestro Gobierno Federal en el programa ’Si te drogas te dañas’, porque es cierto, tanto Gobierno Federal como Gobierno estatal y gobierno municipal haremos lo necesario; tenemos la intención de crear más espacios deportivos y culturales, de que ustedes tengan un espacio donde puedan ir a comentar sus problemas, sus preocupaciones’, señaló la Maestra Delfina Gómez.



La Mandataria mexiquense dijo que la Jornada Nacional de la Escuela a la Comunidad es un llamado a fortalecer los lazos entre la educación y la comunidad, a compartir responsabilidades y a trabajar juntos por el bienestar de los jóvenes, y está alineada a la filosofía de El Poder de Servir, que parte de la necesidad de que cada acción de gobierno incluya la participación del pueblo.



"Esto que hacemos, esto que hace el Presidente municipal (Adolfo Cerqueda Rebollo) es con el fin de decirles jóvenes aprovechen su juventud, jóvenes no se equivoquen ustedes tienen un gran y excelente futuro, no son el futuro son el presente", indicó la Maestra Delfina Gómez.



En su oportunidad, Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación dijo que, con El Poder de Servir, el Gobierno del Estado de México que lidera la Maestra Delfina Gómez Álvarez prioriza la atención integral del sector educativo, reconociendo que la educación va más allá de las aulas, comienza desde el seno de las familias y se fortalece en comunidad.



Mencionó que la edad promedio de inicio del consumo de drogas en México es a los 13 años, por ello, es crucial fortalecer los valores, como lo establece la Nueva Escuela Mexicana y seguir reforzando las acciones a través de la ’Estrategia en el Aula: Prevención de Adicciones, ¡Si te drogas te dañas!’ como lo marca la Secretaría de Educación Pública (SEP), en todas las escuelas de nivel Secundaria y Media Superior, para concientizar a las y los estudiantes sobre los efectos negativos de las drogas.



El evento que se realizó en la explanada municipal del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl inició con una activación física a cargo del alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo.



En su mensaje de bienvenida el edil agradeció y reconoció al Gobierno estatal que encabeza la Maestra Delfina Gómez por impulsar actividades para los jóvenes, que conjuntan la actividad física con la educación, como parte del modelo de la Nueva Escuela Mexicana que ha impulsado el Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que permitirá generar en ellos mejores condiciones de vida.