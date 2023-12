Llama ISSEMyM a reforzar vigilancia de niños para evitar accidentes en vacaciones

TOLUCA, Estado de México. - En la temporada vacacional es más frecuente que las y los niños sufran accidentes caseros, los cuales, si no se atienden a tiempo, pueden dejar graves secuelas, alertó Lilyan Romero Lagunas, encargada del Servicio de Urgencias del Hospital Materno Infantil (HMI) del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).



La especialista detalló que las consultas más comunes que se atienden en el área de urgencias durante estas fechas en los menores son por caídas, quemaduras, ahogamientos, asfixias y envenenamientos, siendo el grupo de edad más afectado de cero a nueve años de edad.



Agregó que, a nivel nacional, los accidentes aumentan 69 por ciento durante estas fechas, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022.



’No hay que dejar de prestarles atención, sobre todo en edades de cinco a nueve años, que es cuando son más exploradores e inquietos; hay que reforzar la vigilancia’ subrayó la especialista.





Romero Lagunas recomendó colocar barandales en escaleras y pasillos, protección de puertas y ventanas, evitar que los menores suban a las azoteas, usar casco, rodilleras y coderas al andar en bicicleta o en patines.



Añadió que, para prevenir incidentes por quemaduras, ’debemos tener claro que la cocina no es área de juego, por lo que hay que tener cuidado en esta zona del hogar; así como evitar el uso de cohetes; ya que son muchos los accidentes que provoca esta práctica’.



Además, dijo, se deben cubrir cisternas, piletas, tinas, cubetas, así como alejar todo tipo de objetos que pueda ocasionar un ahogamiento o asfixia.



’Para prevenir envenenamientos es importante revisar la correcta rotulación de sustancias tóxicas, utilizar envases originales y mantenerlos alejados de los niños. En caso de algún imprevisto acudir de inmediato al médico; no automedicarse y evitar el uso de remedios caseros, los cuales pueden alterar el cuadro de la lesión y dificultar el diagnóstico’, refirió.