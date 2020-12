Llamado a la sociedad mexicana, "No le jueguen al Virus de la muerte#: Luciano Tapia

Luciano Tapia García



Ruego a las y los mexicanos sanos orar por todas y todos los enfermos del COVID - 19 que golpea con fuerza a la humanidad, sin respetar condición ni religión, reforzar los cuidados, no le jueguen al "virus.



De acuerdo con las cifras que conocemos a través de los medios de comunicación emitidas por las instituciones de salud en el mundo, son alarmantes que amenazan a la humanidad en su conjunto.

Ante este grave fenómeno, como ciudadano y comunicador, pido y solicito de manera respetuosa, usar el cubre bocas, gel, antibacterial y sana distancia como medida preventiva.



Es momento de hacer conciencia en todas las familias en donde los niños como los adultos y todos debemos hablar del mal y sus consecuencias si queremos vivir sin miedo.



Hay muchas familias dolidas por haber perdido a un ser querido, una hermana, hermano, papá, mamá, hijo, cuñada, suegro, suegra, sobrino, tío, tía, no esperes que más, cuídense.



Es una guerra silenciosa que no se ve pero es mortal, hagamos la parte que nos corresponde, no esperemos que el gobierno haga algo si nunca hace lo que le toca, hay carencia de hospitales, los médicos, doctoras, enfermeras, enfermeros, afanadoras, de limpieza y otros exponen sus vidas para salvar las de otros.



Sabemos que la vacuna ha llegado a México, tardara en vacunar a millones, por lo que más quieran cuídense, cuiden a su familia, eso se llama amor a la vida, es la esencia de ser feliz, la salud no se compra con dinero, feliz Navidad les desea ( prtalmexiquense. com.mx)