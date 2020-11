Llaman a abandonar al PRD y unirse a la coalición Juntos Haremos Historia en Guerrero

Sebastián de la Rosa refirió que ’hoy el PRD es un satélite del PRI’ y dirigió un mensaje a su militancia ’a esos hombres y mujeres de territorio que están convencidos que la alternativa es la izquierda… porque nuestro estado necesita una visión de izquierda en el gobierno’ mencionó.



Por su parte Beatriz Mojica dijo que ’hoy los logos se han quedado de lado y le estamos hablando a la militancia de izquierda y les llamamos a que vayamos juntos en la -coalición juntos haremos historia en Guerrero- porque por primera vez puede llegar una visión de izquierda al gobierno del estado’.



Además, llamó a las dirigencias nacionales y estatales de Morena, PT y PVEM a defender y mantener la coalición porque hay muchos interesados en romperla y quienes no quieren la coalición ’están de lado del PRI y no les interesa el pueblo de Guerrero’ mencionó Beatriz Mojica.



Recordó que hace 3 años no se conformó la coalición en el estado y de 80 municipios, Morena solo ganó 16, el PT 5 y el Partido Verde 5, por lo que actualmente los partidos de la coalición sólo tienen una cuarta parte del territorio, ’hoy debemos ganar la mayoría de los municipios y distritos para dar garantías de gobernabilidad y demostrar que en la izquierda de Guerrero sabemos ponernos de acuerdo’, mencionó.



Llamó a la reconciliación, a la unidad y al diálogo permanente con todos los actores de izquierda para que el próximo gobierno sea incluyente y quepan todas expresiones del pueblo y consolidar que la cuarta transformación llegue a todos los rincones de Guerrero.



Finalmente, respecto a la definición del que será el o la candidata a la gubernatura mencionó Beatriz Mojica que ’las reglas son muy claras, cuando se firma la coalición los partidos dejan sus procesos internos y les dan prioridad a las reglas de esta alianza, y la coalición ha definido que será mediante encuesta, por lo que el pueblo de Guerrero decidirá a él o la candidata de la coalición ’Juntos Haremos Historia en Guerrero’.