Llaman a filas para tener apertura en Semana Santa en Zihuatanejo

www.guerrerohabla.com

ZIHUATANEJO, Gro., 4 de enero de 2021.- Para poder tener la mayor apertura durante la temporada de Semana Santa en este destino turístico, representantes empresariales llamaron a la población, visitantes y al gobierno a cerrar filas para evitar contagios por Covid 19.



Durante una conferencia de prensa, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Rebeca Farías Salazar y el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Óscar Sánchez Sánchez se pronunciaron contra los riesgos sanitarios por este virus.



Sánchez Sánchez se dirigió a los empleados en general al destacar que los dueños de los negocios están haciendo un gran esfuerzo para mantener su trabajo, ya que producto de las ventas se va a sueldos, para que puedan llevar el sustento a sus casas.



Enfatizó que se tienen que respetar las medidas y protocolos; los horarios de apertura y cierre para que baje el índice de contagios y no se pongan en riesgo de que no puedan estar en condiciones de abrir en el periodo de vacaciones de Semana Santa.



Por su parte, Farías Salazar invitó a la sociedad a que cumplan con los reglamentos, ’decirle a nuestro personal, a los compañeros restauranteros, que no bajemos la guardia, a hacer un gran esfuerzo para bajar los contagios y poder trabajar en Semana Santa, lo que el año pasado no pudimos’.

Mencionó que la afluencia es muy baja, ya que las ventas sólo dan para pagar gastos de operación de negocios, debido a que las cosas se han complicado derivado de la situación sanitaria, por lo que se tienen que apegar a los protocolos y extremarlos.

Fuente: Quadratín