Llaman a gobiernos municipales a impedir la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública

TOLUCA, Méx.- 8 diciembre 2020. El Congreso del Estado de México exhortó a las y los 125 presidentes municipales a no permitir la distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas en botella abierta o al copeo en puestos ambulantes, fijos y semifijos establecidos en las vías, plazas públicas, mercados públicos municipales o áreas de uso común.



​Al exponer el punto de acuerdo de su autoría, el diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez, presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos de la LX Legislatura, lamentó que ante el aumento de contagios de covid-19 y el reclamo de vecinos, una parte importante de los gobiernos municipales sean omisos ante estas actividades.



​Al presentar el exhorto en nombre del grupo parlamentario de Morena, el legislador dijo que todo parece indicar que quienes se dedican a esta actividad, lo hacen apadrinados por algún funcionario o servidor público que los protege y les permite realizar dichas actividades sin ningún control sanitario.



​Expresó que el consumo va acompañado de música estridente, aunado a una alteración del orden público que, incluso, pone en riesgo la integridad física de las y los transeúntes por peleas o discusiones que en algunos casos tienen desenlaces fatales, además de que no se respetan los protocolos de sanidad por la pandemia.



El legislador señaló que no hay punto de comparación entre la labor dedicada al comercio de productos indispensables, cuyo objetivo primordial es cubrir necesidades básicas de los mexiquenses, y entre la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, lo cual, además de los conflictos que ocasiona, pone en riesgo la integridad del núcleo vecinal donde se lleva a cabo.