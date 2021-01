Llaman a la SSA que promueva evitar consumo de alimentos con azúcares añadidos.



Se requieren medidas drásticas y focalizadas para impedir la ingesta de productos de este tipo, indica Alejandro Armenta.



Para reforzar las medidas preventivas contra de la mala nutrición y enfermedades como la obesidad y la diabetes, el senador Alejandro Armenta Mier propuso que la Secretaria de Salud promueva evitar el consumo de alimentos o bebidas con azúcares añadidos, edulcorantes químicos o sintéticos, o con exceso de calorías, grasas saturadas, trans y sodio.



También planteó diferenciar el azúcar de origen natural, endulzantes o edulcorantes sintéticos y describirlos en las etiquetas de todo tipo de productos no alcohólicos, así como disminuir la cantidad de dichas sustancias en los alimentos industrializados con base en el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.



El legislador de Morena dijo que, además de las diversas reformas a la Ley General de Salud, se requieren medidas preventivas más drásticas, contundentes y focalizadas a la ingesta de alimentos o bebidas procesadas con azúcares añadidos, a efecto combatir el sobrepeso, la obesidad y otros padecimientos.



En ese sentido, sostuvo que existen hábitos familiares no saludables que son alarmantes, donde el consumo de productos chatarra está por encima de alimentos nutritivos. Por ello, dijo, es necesaria la prevención, pues es más costoso y desgastante, tanto para las personas como para el erario, la desatención de una enfermedad.



Armenta Mier explicó que el azúcar presente de forma natural en los alimentos aporta nutrientes, fibra y antioxidantes. En contraste, los alimentos ultraprocesados pierden dichas sustancias complementarias debido a su tratamiento.



Refirió que los productos líquidos azucarados con impuesto aportan más de la mitad de los azúcares adicionados a la dieta de los mexicanos: 46 por ciento de refrescos carbonatados, 11 por ciento de bebidas azucaradas no carbonatadas y 12 por ciento de leches con azúcar.



El senador de Morena agregó que el consumo de bebidas con endulzantes añadidos ha aumentado considerablemente en nuestro país, y las consecuencias del su abuso generan obesidad, diabetes mellitus, cáncer, caries, problemas estomacales, entre otras afectaciones.



La iniciativa que busca reformar los artículos 115, fracción VII; 159, fracción V; 215 fracción III de la Ley General de Salud, fue turnada a las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, Segunda.