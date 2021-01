Llaman al ejército a quitar el botón nuclear a Trump

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmó ayer que habló con el jefe del Estado Mayor Conjunto acerca de impedir que un ’desquiciado’ presidente Donald Trump use el botón nuclear, al tiempo que avanzaba su amenaza de llevar al mandatario saliente a un juicio político.



’Esta mañana hablé con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, y hablamos sobre las precauciones disponibles para impedir que un presidente inestable inicie hostilidades militares o tenga acceso a los códigos de lanzamiento y la orden de un ataque nuclear’, explicó Pelosi en un memorando. ’La situación de este presidente volátil no podría ser más peligrosa’, añadió la líder legislativa. El sistema establecido en EU para la decisión sobre un ataque con armas atómicas, conocido popularmente como ’el botón nuclear’ requiere que el mandatario convenza a los mandos militares de que él es, realmente, el presidente y ha ordenado una acción. Así, los ’códigos nucleares’ no son los que permiten el lanzamiento de los misiles, sino los que permiten que el presidente tenga autoridad para ordenar el uso de armas nucleares. El ex senador republicano Bob Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta entre 2007 y 2019, aseguró en una entrevista con MSNBC que el sistema establecido para el uso de armas nucleares requiere la participación de funcionarios civiles y oficiales militares con protocolos suficientes para impedir la acción descontrolada de un presidente errático.



Los demócratas y muchos republicanos culpan a Trump por el asalto de una turba al Capitolio el miércoles y muchos dicen temer algún posible acto irracional por parte del presidente, como un ataque atómico. LUNES, DÍA CLAVE La mayoría demócrata en la Cámara baja planea acusar el próximo lunes a Trump de ’incitar una insurrección’, lo que desataría el proceso para un juicio político informaron ayer medios estadunidenses. El último borrador de la resolución de juicio político (impeachment, en inglés), obtenido por la cadena CNN, menciona un único cargo contra Trump, el de la ’incitación a una insurrección’ y pide inhabilitarle para ocupar futuros cargos políticos. El asalto al Congreso se produjo poco después de que los manifestantes hubieran sido arengados por el presidente saliente, quien les repitió las denuncias de fraude infundadas en las que insiste desde que se confirmó su derrota en las elecciones de noviembre pasado, sin demostrarlas. Los demócratas planean presentar el lunes ese cargo, conocido como artículo para un juicio político, lo que les permite programar un voto rápido sobre el tema para mediados de la semana, aunque todavía no hay una decisión definitiva, según CNN.



En un juicio político, la Cámara de Representantes es la encargada de acusar al presidente con los cargos, en un voto del pleno, mientras que es el Senado quien se encarga de evaluarlos y decidir si destituye al mandatario, para lo que se requiere una amplia mayoría de dos tercios. El dilema al que se enfrentan los demócratas en la Cámara baja es que, si comienzan el proceso el lunes, cuando solo quedarán nueve días de presidencia de Trump, lo más probable es que el juicio político en sí no se celebre en el Senado hasta que el presidente electo, Joe Biden, ya esté en el poder. Eso supone una gran distracción respecto a las prioridades legislativas que Biden planea enviar al Congreso en su primer día en el poder, destinadas a hacer frente a la pandemia, revitalizar la economía y reformar el sistema de inmigración. Aunque una condena a Trump en el Senado más allá del 20 de enero ya no conseguiría destituirle, los demócratas se plantean que el juicio incluya su inhabilitación para ocupar futuros cargos políticos por el resto de su vida. Llegar a una condena en el Senado republicano a esta altura parece improbable, pero un indicio de lo incómodo de su situación es la notable escasez de declaraciones republicanas condenando los llamados demócratas a su destitución.



El borrador redactado por los demócratas llama a su destitución y su ’descalificación para ocupar y disfrutar de cualquier cargo de honor, confianza o beneficio bajo los Estados Unidos’. HONRA A POLICÍA Nancy Pelosi ordenó que las banderas del Capitolio izaran a media asta en honor al policía Brian Sicknick, muerto mientras ejercía su labor durante de los disturbios en el recinto. Sicknick es la quinta víctima derivada de la toma del Capitolio, por lo que Pelosi envió sus condolencias a los familiares del agente. La toma del Capitolio fue ’una profunda tragedia y mancha en la historia de nuestra nación. Pero debido al heroísmo de nuestros agentes al responder y a la determinación del Congreso, no fuimos, y nunca seremos, desviados de nuestro deber hacia la Constitución y el pueblo’ de EU, declaró. Y ADEMÁS INCULPADAS POR EL ASALTO, 15 PERSONAS Quince personas fueron inculpadas por el asalto al Capitolio de EU, entre ellos Richard Barnett, el hombre fotografiado en la oficina de la presidenta de la Cámara baja, Nancy Pelosi.



Entre los inculpados se cuenta uno que tenía 11 cocteles molotov en un vehículo estacionado cerca del Congreso, así como otro que derribó a puñetazos a un policía y otro que ingresó con un revólver cargado, precisó Ken Kohl, de la oficina del fiscal federal de Washington. El recién elegido legislador estatal republicano Derrick Evans, de Virginia Occidental, también engrosa el grupo de los presuntos participantes en el asalto al Congreso. Más de 90 personas han sido arrestadas desde el miércoles, cuando los leales a Trump interrumpieron a los legisladores reunidos para confirmar la victoria de Joe Biden.