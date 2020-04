Llaman científicos a buscar acuerdos, federación, estados y municipios para combatir COVID -19: Juan Hugo

NEZAHUALCOYOTL, MÉX.-Ante el alto número de contagios por COVID19 que se presenta actualmente en el Valle de México, el cual supera los 4 mil casos, científicos, epidemiólogos y expertos en enfermedades infecciosas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) coincidieron con el alcalde de Nezahualcóyotl Juan Hugo de la Rosa García en la necesidad de generar programas y acciones coordinadas entre los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, municipales y alcaldías de esta zona del país, a fin combatir la propagación del COVID19 a favor de la salud de millones de habitantes.



Durante una videoconferencia con el doctor Jesús Miguel Torres Flores, científico investigador del IPN, la doctora Isabel Salazar Sánchez, Jefa del Laboratorio de Virología e Inmunovirología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, el doctor César Hugo Hernández Rodríguez, médico de la UNAM quien realizó investigaciones relacionadas con la prevención y control de infecciones, el científico Samuel Ponce de León y el doctor Antonio Lazcano, biólogo, investigador emérito de la UNAM, el presidente municipal insistió en la necesidad de establecer mecanismos de coordinación y acciones conjuntas que contribuyan a frenar los contagios por COVID-19 en las alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados.



Tras analizar la situación hospitalaria y la incidencia de casos positivos junto a los expertos, De la Rosa García reiteró su petición al gobernador Alfredo del Mazo Maza de instalar un hospital provisional en Nezahualcóyotl pues solo se cuenta con 280 camas de hospital, para lo cual ya ha propuesto un espacio del propio del gobierno municipal como es el Centro Pluricultural Emiliano Zapata así como la Ciudad Deportiva del Bordo de Xochiaca, a fin de garantizar los servicios médicos no solo a las personas que están contagiadas por el virus, sino para los que requieren tratamientos y atención por otros padecimientos o incluso accidentes.



En ese sentido, la doctora Isabel Salazar Sánchez consideró que Nezahualcóyotl merece dicho apoyo pues es uno de los municipios más poblados del país y con una densidad poblacional de más de 17 mil habitantes por kilómetro cuadrado, al tiempo que el biólogo Antonio Lazcano enfatizó la importancia de generar acciones de coordinación, que sean centrales para controlar el crecimiento de la pandemia , por lo que de no haberlas, los gobiernos locales deben exigirlas públicamente ante las instancias oficiales.



De igual forma, acordaron con el presidente municipal la necesidad de extremar las medidas higiénico sanitarias en tianguis y mercados, privilegiando el control y la aplicación de medidas preventivas e incentivándolas para transformar dichos espacios que por tradición además son de convivencia, en sitios de divulgación donde además de abastecer sus insumos los marchantes se informen de qué deben hacer para no contraer la enfermedad.



Para finalizar, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García llamó a todos los órdenes de gobierno a trabajar de manera coordinada en este momento en el que las afiliaciones, preferencias, o ideologías políticas deben quedar atrás para cumplir con cabalidad la responsabilidad de cuidar de la población y del país