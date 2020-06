Llaman diputados a gobiernos federales, estatales y municipales a estar preparados ante la temporada de lluvias y huracanes 2020

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 10 de junio del 2020.- Ante el inicio de la temporada de ciclones tropicales y lluvias 2020, diputadas y diputados locales exhortaron al Gobierno del Estado y a los Municipios, para que a través de sus secretarías de Protección Civil actualicen sus respectivos protocolos de atención de emergencias y Atlas de Riesgos.



Lo anterior, a propuesta del diputado Ossiel Pacheco Salas (Morena),para extender el exhorto al Gobierno Federal, de modo que flexibilice los trámites de acceso al Fondo Nacional de Desastres.

Se argumenta que Guerrero se halla en una zona propensa a sufrir una gran variedad de fenómenos naturales que derivan en pérdidas materiales y humanas, por lo cual es necesario estar siempre preparado, tomando las medidas adecuadas y con sentido de previsión.

En el documento, el legislador señala que de acuerdo con lo pronosticado por la Comisión Nacional del Agua, durante la temporada de ciclones tropicales y lluvias de este año se prevén en el océano Pacifico de 15 a 18 sistemas meteorológicos, de los cuales 7 u 8 podrían ser tormentas tropicales, 5 huracanes de categoría 1 y 2, y 4 o 5 más de categorías 3 a 5.

En ese sentido, refirió que para hacer frente a los fenómenos meteorológicos es necesario que cada Municipio cuente con su Atlas de Riesgo. ’Es una exigencia que hacemos cada año y que se debe seguir haciendo, para que conozcan la información relativa a la expresión regional de los peligros naturales, y para definir las zonas de riesgo mitigables y no mitigables, así como la proyección de acciones y programas para disminuir los efectos de desastres’, abundó.

Añadió que los Atlas de Riesgo son para tratar de evitar desastres e identificar con mayor certeza las zonas de peligro, y de esa manera tomar las previsiones o medidas de mitigación necesarias para resguardar la vida de los guerrerenses. Sin embargo, refirió que sólo los municipios de Acapulco, Zihuatanejo y Chilpancingo cuentan con dicho Atlas, lo cual representa una negligencia para los municipios restantes, toda vez que la prevención, preparación, protocolos y coordinación son fundamentales para proteger las vidas de la población.

El legislador también propuso exhortar a los Cabildos y al Concejo Comunitario de Ayutla de los Libres para que realicen una jornada de concientización ciudadana, para que no arrojen basura en las calles, y otra campaña de limpieza de barrancas y desazolve de coladeras, de modo que la basura no sea causa de inundaciones y contaminación de ríos, lagunas, lagos y mares.

Por último, planteó supervisar estructuras de anuncios y espectaculares, y hacer un llamado a los propietarios para que los refuercen y eviten su caída, con los consecuentes daños materiales y/o pérdidas de vida.

En relación con el Acuerdo, la diputada Aracely Alhelí Alvarado propuso extender el exhorto al Gobierno Federal para que se prevea la fortaleza del Fondo Nacional de Desastres, que dé atención a las entidades y municipios de alto riesgo.

Además, se exhortó al coordinador de dicho Fondo para que simplifique su tramitología y en casos de emergencia se pueda acceder de manera ágil y oportuna al suministro de auxilio y asistencia del Sistema Nacional de Protección Civil.



Intervenciones

Al participar en relación con la nueva política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, la diputada Eunice Monzón García (PVEM) indicó que los legisladores de su partido coinciden en la necesidad de luchar contra la corrupción dentro del sector energético, así como garantizar la soberanía y la seguridad energética. Sin embargo, dijo que no darán ni un paso atrás en materia de promoción y defensa de las energías renovables, y rechazó cualquier política y acuerdo que dañen los avances logrados en el país en materia de protección al medio ambiente.

El diputado Arturo Martínez Núñez (Morena) intervino en su oportunidad para hablar en relación con la situación de Guerrero ante el Covid-19. Señaló que aún no se ha llegado al llamado pico de la pandemia, a partir de lo cual debería de empezar a disminuir el número de contagios.

En ese sentido, destacó que la coordinación y la unidad deben permear entre los tres órdenes de Gobierno, lo mismo que entre los tres Poderes del Estado, al tiempo en que se congratuló porque la coordinación que hay entre el Ejecutivo federal y el estatal ha dado resultados tangibles.

Al intervenir con el tema de la ’Reapertura económica del país, retos y perspectivas ante la permanencia del Covid-19’, el diputado Alfredo Sánchez Esquivel (Morena) manifestó que, efectivamente, hay la necesidad urgente de volver a las actividades, porque sin trabajar no fluye la economía de México ni del mundo, aunque lamentó que aún no haya consenso respecto a cómo comenzar a abrir las escuelas, las empresas y los espacios públicos.

Dijo que esta crisis está atacando el núcleo de la sociedad, por lo cual, además de revalorizar la salud y dejar de verla como un costo, es necesario cambiar el rol de la empresa y cómo ésta es percibida tanto por la sociedad como por los gobiernos.

Sobre el mismo tema, el diputado Moisés Reyes Sandoval (Morena) manifestó que el estado y el país se encuentran ante un gran reto para recuperar las economías sin detrimento de la salud ciudadana, y reconoció el trabajo tan importante que ha desempeñado el personal del sector Salud para mantener a salvo a la ciudadanía.

Por su parte, el diputado Aristóteles Tito Arroyo (Morena) intervino con el tema de la ’Jerarquía de los tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos Indígenas’.

El legislador dijo que la consulta tiene fundamentos firmes conforme a los diversos convenios, pactos internacionales, convenciones y leyes en las constituciones federal y estatal, que le dan predominancia jurídica, y que por lo tanto, las autoridades están obligadas a consultar a los pueblos originarios antes de adoptar medidas que puedan afectar sus derechos o intereses.

Ante esto, acentuó la obligación del Congreso local de observar el ámbito constitucional y velar por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos de una manera efectiva, e invitó a sus homólogos a caminar de la mano con la iniciativa de reforma constitucional en materia indígena y afromexicana, con el objeto de garantizarles un mejor futuro.

Sobre el mismo tema, el diputado Omar Jalil Flores Majul (PRI) señaló que las circunstancias derivadas de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación exigen el cumplimiento pleno, en condiciones normales, pero que hoy se tiene una condición social publica de fuerza mayor, por el terrible peligro de contagio de Covid-19, lo que exige priorizar la protección de la vida, hacer cumplir el derecho humano a la salud por parte de las autoridades, hoy más que nunca, en colaboración y coadyuvancia con el pueblo en su totalidad.

Mientras que la diputada Perla Edith Martínez Ríos (PRD) intervino en relación con los contagios y defunciones del personal de la Salud por el Covid-19, manifestando su preocupación ante los datos proporcionados por la OMS, que indican una tasa de infección muy alta entre estos trabajadores.

Lamentó que el personal de la Salud no sólo se vea en riesgo de contagio por la falta de insumos y equipo, sino que también sufren hostigamiento, discriminación y agresiones en las calles, en el transporte, en sus viviendas e incluso dentro de los centros hospitalarios.



