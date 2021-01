Llaman diputados a la sociedad y gobiernos para cumplir a cabalidad con sus responsabilidades, para lograr contener la pandemia de Covid-19

www.guerrerohabla.com

Chilpancingo, gro., a 28 de enero del 2021.- diputados locales llamaron a la ciudadanía a cumplir con su responsabilidad y acatar todas y cada una de las medidas sanitarias que han implementado los gobiernos federal y estatal para evitar el contagio masivo de covid-19.

al hablar sobre el aumento de contagios por el covid-19 en el estado, los diputados Arturo Martínez Núñez (morena) y Jorge salgado parra (PRI) coincidieron en que la salud de los guerrerenses es un tema que compete a los tres niveles de gobierno, pero que también la sociedad debe atender las recomendaciones debidamente, porque la pandemia no sólo afecta el rubro de la salud, sino también el de la economía.

En su oportunidad, el diputado Arturo Martínez refirió que es sumamente preocupante la información oficial de las autoridades sanitarias de que en las últimas semanas se ha registrado un aumento en el número de contagios y de fallecimientos por dicho virus, lo que ubica a la entidad en una previsible emergencia sanitaria de consecuencias lamentables.

dijo que, efectivamente, es responsabilidad del estado atender la salud de los mexicanos, pero ’la desatención de la ciudadanía a las medidas de seguridad es impresionante y, por consecuencia, el aumento en el número de contagios y muertes describe una tendencia que en los próximos días superará por mucho la etapa crítica registrada en los meses de junio y de julio de 2020, cuando llegamos al máximo pico histórico’.

en ese sentido, también se pronunció porque las autoridades sanitarias estatales, en coordinación con los ayuntamientos, vigilen y supervisen que se cumplan las medidas sanitarias de contención, tanto en el transporte público como en los mercados, centros comerciales; cuidar el aforo en restaurantes, bares y centros nocturnos y limitar la apertura de establecimientos que bridan servicios no esenciales.

El legislador hizo un llamado a la ciudadanía, para que acaten las medidas de seguridad sanitaria, atendiendo al hecho de que lo que se haga individualmente tendrá repercusiones, para bien o para mal, en la colectividad.

mientras que al gobierno estatal lo convocó a la participación de todas sus instancias y a que se haga un replanteamiento de las estrategias para detener esta tendencia de contagios y muertes que pudiera, eventualmente, convertirse en un estado de emergencia de consecuencias sumamente lamentables.

por su parte, el diputado jorge salgado parra aseguró que el estado de emergencia que se vive no sólo afecta la salud de la población, sino que significa cerrar la actividad económica que no sea esencial, lo que para guerrero es muy grave y lamentable, ya que se afecta la economía de la sociedad.

También llamó a los ciudadanos a cuidarse utilizando el cubrebocas, guardando su sana distancia, lavarse las manos constantemente con agua y jabón, y a los actores políticos de todos los partidos para que eviten aglomeraciones de personas y, de forma alternativa, hagan uso de las redes sociales, para evitar un contagio masivo.



