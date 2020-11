Llaman diputados a redoblar esfuerzos para el impulso del turismo, motor y pilar de la economía de Guerrero

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 27 de noviembre del 2020.- Las acciones, planes y estrategias que se están implementando para reactivar la actividad turística en la entidad, luego de la parálisis y graves afectaciones por la pandemia de Covid-19, fueron algunos de los cuestionamientos que hicieron las y los diputados al titular de la Secretaría de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, durante su comparecencia virtual ante la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, con motivo de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno.

Los diputados Zeferino Gómez Valdovinos y Yoloczin Domínguez Serna, de Morena, se refirieron a que el sector turístico es fundamental para la economía del país, por lo que es importante implementar un amplio y arduo trabajo para reimpulsarlo como principal motor y pilar económico del estado, ante la preocupante y eminente crisis económica y laboral causada por la pandemia.

En ese sentido, Gómez Valdovinos interrogó al secretario sobre la estrategia emergente de la dependencia para reactivar la actividad; las acciones para generar estímulos fiscales en materia de turismo; los mecanismos y programas que se realizan en materia de infraestructura, promoción y publicidad; los avances en los convenios para el regreso de más cruceros al puerto, y su opinión sobre la propuesta a la Ley de Turismo para reembolsar impuestos al turismo extranjero.

Por su parte, la diputada Domínguez Serna lamentó que la pandemia del coronavirus no sólo haya causado un desastre humanitario, sino que también paralizó sectores claves de la economía guerrerense, tal y como es el turismo. Ante ello, consideró importante incorporar la sostenibilidad de los programas de recuperación de la actividad, que contemple a las familias de prestadores de servicios en playas, quienes se vieron seriamente afectadas.

Asimismo, pidió que especificara las cantidades invertidas en cada una de las actividades mencionadas en el informe con lo recaudado del 3% del Impuesto al Hospedaje, por un total de 40.7 millones de pesos; y por último, externó su preocupación por el olvido y la desatención del puerto de Acapulco, que perdió su nivel de preferencia mundial desde hace muchos años.

Del PRI, el diputado Cervando Ayala Rodríguez solicitó al secretario su opinión respecto a la iniciativa de nueva Ley de Turismo que la Comisión de Turismo presentará pronto ante el Pleno, y explicar las estrategias que se aplican para fortalecer y reactivar esta importante actividad ante la nueva normalidad.

Inquirió también en relación con las acciones de la dependencia para disminuir las alertas de viaje que emite el gobierno de los Estados Unidos para no visitar los destinos de playa de Guerrero; la situación jurídica del Centro Internacional Acapulco y por qué no se ha remodelado, y cuántos convenios se han firmado con la Secretaría de Turismo federal para el desarrollo de la industria sin turística en esta entidad.

El legislador Celestino Cesáreo Guzmán, al fijar postura a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, expuso que de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional Empresarial Turístico, la caída en el consumo en este sector, a nivel nacional, puede alcanzar 1.6 billones de pesos y, además, están en riesgo alrededor de un millón de empleos. En ese tenor, externó su preocupación por las constantes reducciones al presupuesto destinado a esta Secretaría, principalmente por el efecto negativo que ha tenido la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, en diciembre de 2018.

Se refirió también al polémico video promocional ’Mom, I’m in Acapulco’, el cual fue presentado en la Feria Internacional de Turismo, en España, y que de acuerdo con información de los medios, habría cobrado 6 millones de pesos. Al respecto, pidió conocer si hubo sanciones o resarcimiento, y finalmente, lo conminó a hacer su mejor esfuerzo en la responsabilidad que le ha sido conferida.

En su oportunidad, la diputada Guadalupe González Suástegui, presidenta de la Comisión de Turismo y quien dirigió los trabajos, resaltó que el turismo es una de las actividades más relevantes de la entidad, gran generadora de empleos e ingresos económicos, pero enfatizó la importancia de la inversión y la promoción. En ese sentido, pidió conocer qué estrategias se están implementando para la promoción y el fomento a la inversión en los destinos turísticos de Guerrero que no forman parte del Triángulo del Sol; qué acciones de reestructuración se van a implementar en el Fideicomiso de Promoción Turística de Acapulco, luego de la renovación de su directorio, y qué estrategias se están implementando para incentivar la capacitación y certificación de la actividad turística en el estado.

Respecto a las afectaciones al turismo por la contingencia del Covid-19, preguntó al funcionario qué tipo apoyos o incentivos ha puesto en marcha la dependencia para beneficiar a empresarios y empleados, y cuáles serán las acciones prioritarias que adopte la dependencia para la pronta recuperación turística, una vez que Guerrero transite al semáforo verde de la contingencia.

En su mensaje, Ernesto Rodríguez Escalona subrayó que la actividad turística en el estado se desarrolló con una tendencia favorable durante los primeros cuatro años de esta administración, pero que en este año fue complicado por la pandemia que se enfrenta, pues se tuvieron que cerrar todas las playas, más de 375 hoteles, 587 restaurantes y 669 establecimientos turísticos, vuelos nacionales, internacionales y cruceros dejándose de percibir una derrama económica de 11 mil millones de pesos.

Sin embargo, informó que para contrarrestar estos efectos, a partir de la reapertura de actividades turísticas, se implementaron acciones como la implementación de oficinas de atención al Covid-19 para el sector turístico; instalación de comités de manejo de crisis; campañas de concientización para turistas, prestadores de servicio y población en general, así como estrategias de promoción para difundir los protocolos sanitarios y la implementación del programa de capacitación ’Guerrero Punto Limpio Covid-19’, entre otras.



