Llaman en La Montaña a la unidad de los pueblos ante ambición electoral

OLINALÁ, Gro., 2 de diciembre de 2020.- Indígenas nahuas de Olinalá, que integran la Policía Ciudadana y Popular (PCP), conmemoraron el octavo aniversario de la creación de la organización en la comunidad Temalacatzingo, en la región de La Montaña.



Ahí, señalaron que si el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador se proclama un gobierno de mayoría, debe vivir de tal forma ’sin tener que buscar ambiciones electorales, en busca de prolongarse en el poder’.



Este miércoles, por el octavo aniversario de la creación de la PCP, que opera en 30 poblados de Olinalá, Cualac y Malinaltepec, más de 100 policías ciudadanos marcharon por calles de Temalacatzingo y en la plaza pública de la comunidad se tomó protesta a los nuevos policías del poblado de Ahuacatlán que este día se incorporaron al proyecto.



En el mensaje de aniversario que leyó la coordinadora, Citlali Pérez Vázquez indicó que a ocho años de la creación de su policía, han observado que el crimen y la violencia continúan en todo el país y han aumentado los casos de feminicidio, desaparecidos y ninguna autoridad contribuye en erradicar el problema. Sostuvo que con el actual gobierno de López Obrador existe la misma estrategia, ’una política de competencias y de mercado.



Es más de lo mismo, son un grupo de políticos que se dicen ser la Cuarta Transformación, que son un gobierno de mayoría pero no viven como la mayoría, buscan prologarse en el poder’. Su mensaje continuó con el llamado a la unidad de los pueblos e indicó que el próximo año en los comicios electorales ’a los pueblos los pueden agarrar unidos o divididos, a los futuros gobernantes el llamado es no a la confusión entre el ser y que tengan voluntad política para enfrentar los intereses y no a la política como negocio’.



En cuanto a la creación del municipio de Temalacatzingo, los integrantes de la PCP llamaron a que si se desea que el proyecto avance, en este poblado de más de siete mil habitantes debe existir una renovación de pensamiento. La PCP de Temalacatzingo más que un proyecto de seguridad, propone una alternativa política de organización comunitaria, donde el desarrollo cultural y humano son las bases. De hecho, este evento se denominó Ocho años floreciendo el pensamiento, la palabra, la conciencia y la esperanza.



Antes del mitin político hubo una ceremonia de consagración, donde curanderos indígenas dieron bendición a los policías a través de un ritual prehispánico.



A diferencia de la CRAC-PC, la UPOEG y el FUSDEG, el proyecto de la PCP es coordinado en su mayoría por mujeres indígenas nahuas y los hombres portan armas simbólicas, algunas de madera, escopetas y machetes, que no buscan dominar ni expandirse a otras zonas de la región o de la entidad, sino sólo autoproteger su territorio.

Fuente: Quadratín