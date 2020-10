Llaman ex dirigentes municipales del PRD a sumarse a los trabajos de Morena en Guerrero.

www.guerrerohabla.com



*El Sol Azteca debe pedir disculpas a la militancia por traicionar los ideales de la izquierda.



Iguala de la Independencia. - Los dirigentes municipales del PRD en Iguala de la Independencia, Mario Martínez Bustamante y Juan Adán Tabares, presidente del comité municipal en Iguala y el ex integrante del Comité Estatal del PRD renunciaron a su militancia para sumarse y respaldar los trabajos territoriales del Partido Morena en Guerrero.



Este martes, arropados por el presidente del Consejo Estatal de Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo, las consejeras Jessica Alejo Rayo y Paula Sánchez Jiménez así como el ex dirigente del PRD municipal en Chilpancingo, Asunción Martínez Ortiz, hicieron un pronunciamiento a favor de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y llamaron a las bases a caminar en una ruta de cambio, sin simulaciones y con una directriz como la que encabeza el Lopezobradorismo en el país.



Martínez Bustamante, quien hasta hace unos días era el dirigente municipal del PRD en esa ciudad, expresó que renunciaba a su militancia de más de 20 años al interior de este partido, porque ya no representaba los ideales de los sectores más vulnerables y si de intereses particulares.



Incluso, criticó que hoy el perredismo en la entidad esté caminando en alianza con el PRI rumbo al 2021, lo que representa un retroceso a la lucha que realizaron diversos personajes en contra de la opresión y que costó muchas vidas.



Por su parte, en entrevista, Asunción Martínez, quien, en 2018, dejó la dirigencia municipal del PRD en la capital para sumarse a Morena, criticó la postura de ataque que mantiene, Alberto Catalán Bastida, dirigente estatal del Sol Azteca y Evodio Velázquez Aguirre, aspirante a la gubernatura por el mismo partido en contra de Pablo Amílcar Sandoval, por la colocación de espectaculares que realizó la revista 99 Grados; refirió que son declaraciones cargadas de temor e incertidumbre, porque están acostumbrados a negociar pero no entienden que han cambiado los tiempos y ’el compañero Pablo ya es una idea y esperanza en la cabeza de los guerrerenses’.



Dijo que el PRD debe de pedir una disculpa pública a su militancia por las malas decisiones que han tomado, como sumarse al pacto por México con el ex presidente Enrique Peña Nieto y en 2018, aliarse con un enemigo natural de los más vulnerables como es el PAN, y que llevó a dirigentes perredistas a levanta la mano del candidato de derecha Ricardo Anaya.



Por lo que lanzó un llamado a las bases del perredismo, al pueblo de izquierda para que siga a quien sí representa en el estado, el cambio y la verdadera transformación.



’Sus declaraciones se llevan a cabo en un ambiente de temor, de incertidumbre, cuando han estado acostumbrados a negociar, a perder de vista la voluntad y la esencia de la lucha, nunca asumieron esa gran experiencia que es ser un militante de izquierda en Guerrero, están en la ruta de la ambición, desesperados…Yo le envío el mensaje a la base, al pueblo lastimado, ese pueblo lastimado que tiene la esperanza y les diría que hoy es el momento de volcarnos a esta nueva ruta que plantea el movimiento, porque los dirigentes perredistas harán los que siempre han hecho golpear, evitar a toda costa que estos procesos de esperanza triunfen y que es un trabajo que están haciendo desde hace mucho tiempo en Guerrero’ refirió.