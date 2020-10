Llaman mujeres a construir una nueva y mejor historia para México

Con un llamado a unir esfuerzos para construir una nueva y mejor historia para México, concluyó el primer Congreso Nacional de Mujeres que reunió durante dos días en Acapulco a destacadas personalidades del sector político, empresarial, social y cultural, quienes se pronunciaron contra la violencia política de género y a favor de políticas públicas basadas en la igualdad de género.



El Antiguo Ayuntamiento porteño fue escenario que reunió a más de cien mujeres líderes de distintos estados durante viernes y sábado, quienes intercambiaron propuestas y proyectos para empoderar e inspirar a más mujeres para cambiar el rumbo del país, llevando a cargos de la función pública a quienes puedan encabezar gobiernos con sello de mujer, sensibles, honestos y responsables.



Durante los trabajos se presentaron ponencias de manera presencial y a través de videos de destacadas figuras invitadas al Congreso Nacional de Mujeres por México, ’Impulsando la Cuarta Transformación’, quienes han contribuido para combatir la discriminación y la violencia psicológica, institucional, sexual, laboral y económica.



’Es tiempo de impulsar estos principio y muchos más que revaloren el poder de las mujeres y combatan la sociedad desigual, violenta e injusta, que nos han heredado siglos de machismo social y de machismo económico que se conoce como neoliberalismo. Es momento de que la mujer dormida despierte en nuestro país, es momento de luchar por la igualdad de nuestro género y en contra de violencia de cualquier tipo pero en especial hacia nosotras las mujeres, les convoco a trabajar con ahínco en esta tarea a unir nuestros esfuerzos para conseguir el cambio que todas queremos e imaginar soluciones distintas para los muchos problemas que se nos presentan, sé que unidas lo vamos a lograr, es tiempo de mujeres, es tiempo de mujeres que inspiran juntas y juntos saldremos adelante’, destacó al inaugurar el encuentro la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo.



Román Ocampo reiteró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realiza su andar en pueblos y comunidades escuchando los problemas para buscar una pronta solución a las demandas que por años se han realizado y que hasta este sexenio han sido atendidos.



A su vez, la presidenta municipal de Navojoa, Sonora, María del Rosario Quintero Borbón, refirió que pese a la violencia constante que vivió hacia su persona, recibió el apoyo de familiares y servidores públicos para derrocar al sistema que se ensaña por no dar paso a las mujeres en su lucha por gobernar por el bien de la población.



La presidenta municipal de Los Cabos y Vicepresidenta de la Asociación de Autoridades Locales de México, A.C. (AALMAC), Armida Castro Guzmán, destacó que ’en Acapulco estamos respaldando el Gobierno de Adela Román Ocampo, pero en Acapulco estamos alzando la voz y diciéndole a las mujeres (que) no se callen, no se dejen, seamos equipo, luchemos juntas, no es llegar a aplaudir porque ya tomó protesta y empezar a pegar. ¡No! Es llegar e impulsar, eso es inspirar mujeres’.



La presidenta del Patronato DIF Acapulco, Adriana Román Ocampo, dijo en su oportunidad que ’este intercambio de experiencias nos permite en este gran foro construir grandes acuerdos que llevaremos ante las máximas tribunas locales y federales para ir armonizando las leyes. Hoy es el punto de partida para la organización de las mujeres unidas por la equidad, por la paz y la justicia, ninguna lucha más aisladas las mujeres’.



Mientras que la activista de los Derechos Políticos de la Mujer, Selene Lucía Vázquez Alatorre, comentó que como senadora sufrió discriminación y acoso hacia su persona y su familia. ’Retomar este valioso esfuerzo que está haciendo la presidenta municipal y agradezco mucho Adela que tomes la batuta y el liderazgo de llamarnos a todas las mujeres, a decidir cómo nos ayudamos y cómo hacemos fuerza entre todas nosotras. Todas traemos flores, todas traemos colores, todas somos diferentes, todas somos femeninas, todas estamos resueltas a trabajar por el país, todas tenemos una visión y eso nos hace fuertes, pero nos hace más fuertes estar juntas’.



Durante el evento presentaron testimonios y propuestas para fortalecer la unidad de mujeres contra la desigualdad, la presidenta municipal de San Cristóbal de las Casas, Jerónima Toledo Villalobos; la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina; la diputada federal por Morelos y presidenta de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados, Juanita Guerra Mena; la regidora municipal y presidenta de la Comisión de Salud, Alva Patricia Batani Giles; la activista Olympia Coral Melo Cruz.



También la secretaria de diversidad del CEN de Morena y responsable del Plan Nacional de Organización en Guerrero, Aracely Gómez Ramírez; al igual que la Senadora de la República por Guanajuato, Antares Vázquez Alatorre, quien clausuró los trabajos donde se acordó que el segundo encuentro se realizará en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, del 15 al 16 de enero del 2021.