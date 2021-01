Llega a Sinaloa la segunda remesa de vacunas covid-19

WWW.REPORTEROHD.MX



Culiacán, Sinaloa.- El Comando Estatal para la Vacunación Covid 19 en Sinaloa recibió un total de 2 mil 925 dosis de vacunas Pfizer por parte de la federación, las cuales serán distribuidas a Hospitales donde se encuentra personal médico atendiendo la primera línea de batalla, informó el Secretario de Salud de Sinaloa, Dr. Efrén Encinas Torres.



Detalló que, esta segunda remesa complementará, pero no en su totalidad, al personal que se encuentra de manera directa atendiendo a pacientes COVID en salas de urgencias y áreas clínicas, por lo que la cantidad de dosis enviada por parte de la federación continúa siendo exclusividad para personal médico.



Asimismo, detalló que de las 2 mil 925 dosis de vacunas, se incluyeron para los Hospitales Generales de Escuinapa, Guasave, La Cruz de Elota, Culiacán, Los Mochis y Guamúchil. También se entregaron dosis a los Hospitales Integrales de Concordia, Cosalá, Valle de San Lorenzo además de IMSS de Villa Unión y Regional de Culiacán. En ISSSTE regional de Culiacán, Hospital Militar y Naval de Mazatlán también recibieron dosis.



Los integrantes del Comando Estatal presente son Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, Delegado del IMSS en Sinaloa y coordinador de logística, Luis Rafael López Ocaña, Delegado del ISSSTE en Sinaloa, Marcial Silva Gómez y el representante de las fuerzas armadas, General Maximiliano Cruz Ramos.



El responsable de la Salud en Sinaloa, reiteró al sector salud respetar la normatividad en la aplicación de las vacunas COVID y privilegiar ante todo al personal de salud el cual expone su vida al encontrarse en áreas de alto riesgo en los Hospitales.



Asimismo, instó a la población sinaloense a no bajar la guardia en las medidas de sanitad para contener la pandemia, pues el hecho de que las vacunas se encuentren arribando a Sinaloa no implica olvidar las medidas de sana distancia, uso de cubre bocas y lavado de manos, es importante denotar que la población continua en emergencia sanitaria hasta cumplir con una meta definida de vacunación masiva al 70% de la población sinaloense.