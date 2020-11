Llega exposición Mujeres en el Territorio a Metro de CDMX

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MIERCOLES, 25, NOVIEMBRE, 2020 17:38 hrs.

MOVIMIENTO TERRITORIAL

SEDATU

GOBIERNO DE MEXICO





En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), inauguró una exposición de fotografías con imágenes de la Convocatoria Mujeres en el Territorio en los andenes de la estación Zapata de la Línea 12 del Sistema Colectivo de Transporte (SCT) Metro.



Javier Garduño Arredondo, titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional (UPDI), declaró que con la exposición, además de visibilizar el trabajo de la dependencia encabezada por Román Meyer Falcón para eliminar la violencia y la desigualdad en espacios laborales; se busca visibilizar el trabajo de las mujeres del territorio, sus comunidades y ciudades.



’Este es un reconocimiento a esos esfuerzos, a esas luchas que están llevando a cabo las mujeres a lo largo y ancho del país, en las ciudades y espacios rurales, para favorecer el diálogo que permita visibilizar las violencias y sobre todo, atender el problema de manera estructural’, agregó.



Mabel Almaguer Torres, directora de Proyectos estratégicos, recordó que en marzo pasado la Sedatu lanzó la convocatoria entre cuyas modalidades se incluyó la de fotografía, por lo que la exposición muestra la mirada de las mujeres que enviaron sus propuestas para concursar.



’En la Sedatu estamos muy contentas por generar este empuje en materia de igualdad de género. La estrategia de Mujeres en el Territorio busca fomentar la igualdad de género, la no discriminación y la eliminación y erradicación de la violencia’, abundó.



Laura Arratia Sandoval, ganadora del primer lugar en la modalidad de fotografía, destacó que su trabajo se enfocó en las labores del campo, domésticas, en las que no se pagan, donde la mujer está en constante movimiento y no es reconocida o valorada.



’Para mí era muy importante visibilizar a la mujer. Somos parte no solamente de la sociedad; sino de su crecimiento. En México todavía hay muchos desafíos, sobre todo para las mujeres rurales que necesitan más apoyo. Invito a las mujeres a participar en convocatorias como esta que fue un éxito. Me siento muy contenta de ver el trabajo que hacen las mujeres’, agregó.

En tanto, Luisa Fernanda González Cruz, ganadora del segundo lugar, consideró que las marchas y otras formas de protesta siguen siendo incómodas para la sociedad y que el feminismo evidencia los vacíos del Estado.



’Mi foto se titula ‘No era paz, era silencio’, porque como mujeres hemos avanzado en la creación de espacios para alzar la voz, para decir de que no estamos solas en los procesos de denuncia; ahora tenemos redes de apoyo que nos impulsan a levantar la voz, a denunciar y a luchar por nuestros derechos. Estamos luchando porque nuestro país mejore las normativas y las políticas para proteger a nuestro género. El 25 de noviembre no es solamente un día para eliminar la violencia contra las mujer; sino para ser conscientes de la violencia que generamos en redes, de toda la violencia que hay entre nosotras y para hacer lo posible por tratar de erradicar cada muestra de ellas’, dijo.

--