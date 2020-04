Llega México a 82 casos confirmados de Covid-19

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. Lunes 16 de marzo de 2020.-En el reporte diario sobre el tema, señaló que hay 171 personas con sospecha de portar el virus y 579 que han resultado negativos.



Los casos no incluyen el caso de Sonora que ya fue confirmado por la Secretaría de Salud estatal.



Los funcionarios de la Secretaría informaron que el 13 por ciento de los casos registrados en el país han requerido hospitalización,mientras que el 2 por ciento son hospitalizados graves.



Además, luego que son confirmados como positivos los casos de coronavirus Covid-19, la Secretaría de Salud también les realiza un interrogatorio.



Lo anterior para ubicar a los contactos cercanos de los casos y así evitar la propagación local del coronavirus en varias partes del país.



Sobre el cierre de la Embajada y los Consulados de Estados Unidos, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que hay permanente comunicación con las autoridades de aquel país y en las próximas horas se tendrá mayor información, que darán a conocer las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Marcelo Ebrard.



Sobre las afirmaciones del presidente VIANCA,el funcionario dijo que resultó ser absolutamente falso.



Explicó que se trata de 12 personas de nacionalidad salvadoreña que provenían de Chicago y que llegaron a México para abordar el vuelo de AVIANCA.



Luego de una inspección médica en el AICM se corroboró que no tenían síntomas de Covid-19 y nunca habían detenido pruebas de coronavirus, por lo que es imposible hablar de casos confirmados y lo que provocó la especulación, es que las personas viajaban con cubrebocas.



Sobre la posibilidad de reunión del Consejo Nacional de Salud, López-Gatell dijo que hasta el momento no hay las condiciones de declarar estado de emergencia, y hasta ahora se ha recibido Hell apoyo de todas las instancias de gobierno, de las autoridades estatales e incluso de las iglesias.



Respecto al número de información 800, el funcionario informó que fue saboteado de manera indirecta. Detalló que no puede precisar si se trató de una acción de ’voluntad’ pero el hecho es que ocurrió y que están trabajando con las herramientas tecnológicas para ponerlo en marcha.



Hasta hoy suman 181 mil 580 casos confirmados de coronavirus en 155 países del mundo. De ellos, 7 mil 138 personas han muerto y 78 mil 943 se han recuperado.