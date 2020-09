Llega Sembrando Vida a más de 245 mil campesinas y campesinos además de reforestar hacen productivas sus parcelas

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

DOMINGO, 5, SEPTIEMBRE, 2020, 11:08 hrs.

SECRETARIA DE BIENESTAR

GOBIERNO DE MEXICO





El Programa Sembrando Vida llega a 245 mil 550 sembradoras y sembradores que además de reforestar y hacer productivas sus parcelas, son sujetos activos de cambio en sus comunidades y ayudan a regenerar el tejido social, así lo explicó el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez.



Durante su participación en el reporte diario de avances de los Programas Integrales de Desarrollo, consideró que las comunidades donde opera Sembrando Vida son verdaderos centros de promoción de paz e integración comunitaria, pues el programa va acompañado de un proyecto socioeducativo a través de sus más de 13 mil Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC).



’Se reconocen los conocimientos ancestrales para fortalecer el tejido social, es la recomposición, es el trabajo comunitario, esa solidaridad que se vive en la propia comunidad, en el ejido o en la pequeña propiedad. La aportación a la comunidad son sujetos sociales activos y críticos. Partimos de un autodiagnóstico de la propia comunidad, para conocer la realidad que viven’.



May Rodríguez explicó que, en las CAC, las sembradoras y sembradores reciben formación y organización con inclusión para fortalecer sus habilidades y capacidades, mientras que intercambian saberes con los técnicos productivos y sociales.



’(Las CAC) no es una escuela sino es compartir la experiencia que ellos tienen al poder integrarse a la comunidad’, explicó.



A su vez, el director general de Organización, Formación e Inclusión Productiva, Raúl Paulín Hernández, explicó que la metodología del programa permite un diálogo de saberes en relaciones horizontales, al tiempo que promueve el arraigo de los campesinos en la comunidad y respeta la diversidad cultural.



La estrategia socioeducativa, dijo, tiene cuatro dimensiones: finanzas sociales, educación para la cooperación, organización comunitaria y sustentabilidad, con las que se busca impulsar un ’círculo virtuoso’ que dinamice la economía local, se genere una economía solidaria, se fomente una cultura del ahorro y se genere riqueza distribuida con equidad.



Asimismo, se busca el cuidado y restauración del medio ambiente; alternativas económico-productivas, el fortalecimiento de la organización y la participación social, así como la promoción de los derechos sociales.



En la conferencia de prensa también participó la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján y fue la primera en que Javier May participa como secretario de Bienestar.