Llega ‘Vasco’ Aguirre, como DT de Monterrey, con espada desenvainada

+Argumenta que tendrá entre 25 o 30 titulares



+Alineará, aclara, el mejor y quién se lo gane cada semana



+Firma contrato por dos años



+Descarta dirigir por tercera ocasión al Tri



+Elogia la labor de Gerardo Martino al frente de los Ratones Verdes



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Autodefinido ’tronco’ en su época de jugador –14 años–, cinco títulos en sus alforjas como director técnico, Javier Vasco Aguirre fue presentado ayer como nuevo entrenador del Monterrey. Llegó con la espada desenvainada: advirtió que en el equipo ’nadie va a jugar por decreto’. Y adelantó que los jugadores dejarán ’el alma’ en cada partido. Sobre todo cuando dispute el clásico regio ante Tigres. Y aprovechó para elogiar el trabajo de Gerardo Martino como estratega de los Ratones Verdes.



’Hoy (ayer) hicieron la práctica con muy buena actitud, entiendo que todos en el primer día del nuevo técnico quieren hacerlo bien para que los tomen en cuenta, pero les dije que como se entrena, se juega. Entonces, si siguen haciéndolo bien, tendré 25 o 30 titulares, y que alinee el mejor y que se lo gane cada semana.



«Aquí nadie va a jugar por decreto, ni porque sea el más guapo, el más antiguo, el que cobra más o el preferido de la afición, aquí van a jugar los 11 que mejor entrenen durante la semana, llámense como se llamen, porque me parece que es lo más justo en el futbol», declaró ayer durante su presentación oficial.



Aguirre Onaindía, 62 años de edad, quien comandó a la selección nacional en los Mundiales Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, indicó las razones por las que aceptó dirigir al Monterrey, el cual fue eliminado del torneo Guardianes 2020 tras caer ante el Puebla en la fase de repechaje.



Fue un proyecto que no podía rechazar.



Se trata, argumentó, de ’un equipo ganador’, con una filosofía que ’empata mucho con mis ideas’.



Son 20 años fuera (del país), añadió, ’y me apetecía volver a una institución seria, que tiene participación en el quehacer social de la comunidad y que está llena de éxitos recientemente. Me llamaba la atención ser protagonista con un gran equipo. Eso fue básicamente lo que marcó la diferencia.’



Por otra parte, el también ex timonel de las selecciones de Japón y Egipto se mostró satisfecho con la actual plantilla de Rayados. Y prometió que bajo su mando el equipo se entregará al máximo en cada enfrentamiento.



’Monterrey es un club ganador, protagonista, exigente. Y el plantel está muy completo. De momento no tengo ninguna necesidad (de refuerzos). Con lo que tenemos estamos bien’, puntualizó.



El equipo, reconoció, tiene ’la espinita clavada’ de la manera en que ’fuimos eliminados hace no mucho, y la revancha llegó rápido, pues no queda nada para que empiece la liga, los jugadores tienen una oportunidad de reivindicarse.’



Dijo a la afición que ’pueden estar seguros de que el equipo se va a dejar el alma en cada partido, vamos a ser un plantel que le dé alegrías a su gente, por lo menos, en cuanto a actitud, garantizamos esfuerzo sin lugar a dudas.’



Respecto al clásico regio ante Tigres, el Vasco afirmó que será uno de los duelos que disputarán con más ímpetu.



La gente marca en el calendario ese partido. ’Es una rivalidad que trasciende al estado de Nuevo León. Porque son dos equipos muy competitivos y hay un odio bien entendido deportivamente hablando’, reconoció.



Es, abundó, ’un duelo al que le pondremos más empeño y voluntad para ganar, sé que en estos encuentros la afición no perdona pasividad ni una derrota, por eso haremos todo lo posible para conseguir el triunfo.’



Finalmente, el otrora entrenador de equipos como Atlante, Pachuca, Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Español, Al-Wahda (de Emiratos Árabes) y Leganés descartó estar interesado en dirigir al Tri en un futuro cercano.



Sin temor al equívoco, reconoció, ’estamos en muy buenas manos. No me pasa por la cabeza que en este momento (Gerardo) Martino pueda salir de la selección. Hay que darle el apoyo total hasta el Mundial de Qatar. Es un gran técnico y mejor persona. Yo tengo este compromiso que adquirí con el Monterrey y espero cumplirlo bien, con títulos y buen futbol.’



Aguirre, quien se coronó campeón con los Tuzos del Pachuca en 1999, fue presentado por José González Ornelas, titular del consejo de administración de Rayados, y Duilio Davino, presidente deportivo del club, quien detalló que su contrato fue por los próximos dos años.



En tanto, el ex jugador Melvin Brown, quien formó parte de la selección mexicana que llevó el Vasco al Mundial de 2002, aseguró que es muy benéfico que un timonel con ese gran bagaje venga a la Liga Mx, a un equipo tan importante como Monterrey, ’creo que la competencia para los demás clubes va a estar muy reñida.’



Consideró además que su regreso fue muy sorpresivo porque en algún momento se especuló que él no quería volver; sin embargo, aceptó, ’es muy motivante, pues es el mejor técnico que ha habido en la historia del futbol mexicano’.



Aunque aclaró:



’Habrá otros históricos como (Ignacio) Trelles, (Raúl) Cárdenas, que tienen más títulos en el país. Pero lo que hizo Javier al aventurarse a dirigir en Europa y otras partes del mundo con selecciones y equipos, eso nadie lo ha hecho, y es muy difícil que en el presente alguien lo pueda emular.’



Agregó que también es alentador para los técnicos jóvenes, pues podrán aprenderle bastante.



’Espero que le vaya muy bien para que dure mucho tiempo aquí y tengamos la oportunidad de estudiar su metodología y su forma de ver el futbol’, concluyó.



(Con información del diario La Jornada)