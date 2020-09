Llega Vicente Ávila a más colonias de Acapulco

El presidente de la organización Va por Acapulco AC, Vicente Ávila Ortiz, llegó a más colonias de Acapulco, donde además de llevar alimentos a bajo costo, tinacos y préstamos para emprendedores, también se da el tiempo para escuchar a los pobladores y canalizar sus demandas a las autoridades correspondientes.



Ávila Ortiz comentó que no ayuda el que tiene sino el que quiere y propone un mejor puerto, ’yo siempre les digo a las personas que no nos importa el color del partido político que apoyen o con el que simpaticen, no obstante, les fomentamos que como asociación civil buscamos el bienestar de las colonias, sobre todo en esta etapa de la pandemia por el coronavirus’, señaló.



El equipo de Va por Acapulco AC también realiza capacitaciones para micro, pequeños y medianos empresarios, los cuales tienen una idea de negocio, pero en ocasiones no cuentan con la orientación para sacarlo a flote y generen empleos directos e indirectos.