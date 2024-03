Llega Margarita la diosa de la cumbia al auditorio nacional

La destacada artista de la cumbia, Margarita, conocida como "La Diosa de la Cumbia", está lista para iluminar el escenario del prestigioso Auditorio Nacional de la Ciudad de México el próximo 14 de mayo de 2024 a las 8:30 pm.



Este evento tan esperado se enmarca en su gira titulada "Herencia de Cumbia", prometiendo una noche mágica repleta de sus grandes éxitos y los irresistibles ritmos que la han consagrado como una de las figuras más emblemáticas del género.



El concierto ofrecerá a los asistentes un repertorio que abarcará décadas de éxitos, incluyendo clásicos como "La pollera colorá", "La hija de Juana" y, por supuesto, "Margarita". Además, la artista presentará temas frescos de su más reciente producción musical, el aclamado álbum "La reina de la cumbia", que ha sido recibido con entusiasmo por sus seguidores.



Margarita ha consolidado su lugar en la escena musical con más de 40 años de trayectoria, convirtiéndose en una leyenda viva de la cumbia. Con éxitos inconfundibles como "Que Bello", "Escándalo", "La Vida es un Carnaval" y "Que Nadie Sepa Mi Sufrir", la artista ha conquistado el corazón de audiencias no solo en México, sino en todo el mundo, con su carisma y su inigualable voz.



El concierto en el Auditorio Nacional se presenta como una oportunidad única para que los amantes de la cumbia experimenten la energía y la pasión que caracterizan las presentaciones en vivo de "La Diosa de la Cumbia". Se espera que el evento sea una celebración no solo de la música, sino también de la carrera impresionante y duradera de Margarita en la industria.



Además de su innegable talento en el escenario, Margarita se destaca por contagiar su alegría tanto frente al público como tras bambalinas, convirtiendo cada presentación en un encuentro íntimo y emotivo con sus seguidores. Este concierto en el Auditorio Nacional, considerado uno de los recintos más importantes de América Latina, sin duda, se convertirá en un hito en la carrera de "La Diosa de la Cumbia".



Con el respaldo de más de cuatro décadas de éxitos, Margarita no muestra signos de desaceleración. La artista trabaja incansablemente en nuevas colaboraciones y promete sorpresas emocionantes que irá revelando a lo largo del 2024. La anticipación y expectación que rodean a Margarita la posicionan como una de las artistas más destacadas y queridas en el ámbito de la música tropical.



Así, el 14 de mayo de 2024 no solo será una fecha en el calendario, sino un hito musical en el que "La Diosa de la Cumbia" elevará su arte a nuevas alturas, dejando una impronta imborrable en la historia del Auditorio Nacional y en el corazón de sus leales seguidores.





Boletos a la venta en el Sistema Ticketmaster y en taquillas del inmueble.