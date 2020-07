Llegada de Emilio Lozoya a México provocará un ’temblor político’ que sacudirá al país para bien, afirma Ricardo Monreal.



El Senado actuará con responsabilidad y seriedad en el señalamiento y en la integración de carpetas de investigación, apunta.



El senador Ricardo Monreal Ávila consideró que la llegada de Emilio Lozoya a México provocará un ’temblor político’ que sacudirá al país para bien, además, aseguró, este caso es muestra del combate profundo y sin tregua en contra de la corrupción y la impunidad.



A través de una videoconferencia, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado dijo que se trata de un asunto de la mayor magnitud. El Presidente de la República ha actuado sin complicidad y sin titubeos, y la Fiscalía General de la República también actúa de manera correcta.



Aseguró que avalan y reconocen toda la capacidad jurídica del Fiscal. ’Le pedimos que siga adelante y no se detenga por el bien del país’, expresó.



La incriminación o el señalamiento de presuntos responsables o delincuentes dará pie a una gran investigación de la FGR y me parece que eso es una etapa buena para el país, el que se actué de esta manera y no se dé a complicidades ni al olvido, que raye en la impunidad, señaló.



Monreal Ávila comentó que se tendrán que preocupar ’los que tienen que preocuparse, los que recibieron recursos públicos y prebendas’, pues no sólo es el soborno a los legisladores que votaron en favor de la reforma energética, sino de todas las reformas estructurales.



Dijo que es correcto y conveniente para todos que se aclare y deslinden responsabilidades en los niveles que se requiera. Sin embargo, aclaró que el Senado de la República no actuará como Torquemada o una agencia del Ministerio Público.



’Vamos a esperar. El Senado actuará con responsabilidad y seriedad en el señalamiento y en la integración de carpetas de investigación, que sobre el resultado de las afirmaciones del señor Lozoya surjan’.



Recordó que, como coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados, en aquella legislatura, hizo señalamientos y votaron todas las reformas estructurales en contra. ’Fui testigo de muchas cosas en los corrillos, en los corredores estaban las empresas lo cabilderos, eso no es malo, pero se presumía de recursos económicos que ahora podremos darnos cuenta’, mencionó.



Por ello, agregó, es esperada la llegada de Lozoya y sus declaraciones, pues hay muchas especulaciones, dudas, y hasta desconciertos, pero espero que pronto se transparenten y aclaren.



El coordinador de los senadores de Morena dijo que algunos no lo creían, pero la separación entre el poder político y el económico va a fondo. El combate a la corrupción no tiene tregua y el Presidente de la República no descansará hasta erradicar la impunidad. Estoy seguro de eso, recalcó.



Lo que está sucediendo es inédito, va sacudir el escenario político nacional, dado que se ha hablado de personalidades políticas de funcionarios, e incluso de empresarios. Vamos a esperar a ver qué sucede, concluyó.



Sobre la propuesta para incorporar la discusión de un ingreso básico universal en el próximo Periodo Extraordinario, el senador señaló que es muy precipitado atenderla, pues sólo contarán con dos días para discutir un asunto tan importante.



Agregó que hay interés de la mayoría legislativa sobre esta propuesta, sin embargo, dijo que es necesario armar mesas de trabajo de alto nivel con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; y de Economía para buscar de dónde sacarían los recursos para poner en marcha este programa. ’Sería irresponsable establecerlo en la Ley sin fuente de ingresos’, apuntó.



Detalló que sólo existen tres vías para obtener recursos: austeridad republicana, la cual se encuentra en el límite; nuevos impuestos, los cuales no quiere proponer el Presidente; y la deuda, de la cual el pueblo mexicano tiene malas experiencias.’ No tenemos mucho para donde hacernos, por lo que tenemos que actuar con responsabilidad’, sentenció.



En cuanto a la reforma al sistema de pensiones, el senador reveló que hay un grupo de expertos que incluye al sector empresarial, grupos obreros y el Ejecutivo que trabajan en una iniciativa al respecto, la cual está bastante consensuada. Dijo que esperará a que se haga formal para entrar al análisis y discusión de la misma, pues se trata de un tema impostergable.



Asimismo, reveló que la senadora Mónica Fernández Balboa, por decisión propia, no buscará la reelección de la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República. ’Eso la hace de una actitud muy encomiable’, apuntó.



El legislador aseguró que la gestión de Fernández Balboa ha sido buena y la felicitó por su desempeño. ’Ha sido una revelación para mí, en su capacidad jurídica y su talento en el manejo de la Mesa Directiva’, señaló.



Agregó que, por tradición, la bancada no apoya la reelección, además, la presidencia se alterna entre hombres y mujeres, por lo que ahora es el turno de un senador el ocupar la presidencia, si así lo decide el Grupo.