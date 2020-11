Llegan a México, millones de mariposas Monarca

En estos días, la opinión pública concentra su atención en acontecimientos relacionados a la inseguridad, la precaria economía de millones de mexicanos y sobre todo en los enormes daños causados por la Pandemia del Covid-19. Sin embargo, es importante no olvidar que también hay otros asuntos que requieren igual o mayor atención de la que actualmente se les da.

En estos días se encuentran arribando a nuestro país, particularmente a los estados de México y Michoacán, millones de mariposas monarcas. Sí, me refiero a ese pequeño insecto, a esa mariposa única en su género que tiene características tan peculiares que a primera vista quedamos prendidos con su forma tan especial; misma que se le está despojando paulatinamente de su hábitat natural de manera alarmante.

El arribo de mariposas monarcas (Danaus plexippus) a los bosques del estado de México y Michoacán, marca la temporada de la estancia de esta hermosa especie de mariposas. Es un diminuto organismo de tan solo medio gramo de peso, que empezó a ingresar a nuestro país durante las últimas semanas de octubre a través de los estados de Coahuila y Tamaulipas para seguir su ruta migratoria hacia los Santuarios en los estados de México y Michoacán, pasando por Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo y Estado de México.

Su migración de poco más de 4 mil kilómetros aproximadamente, desde Canadá hasta los bosques mexicanos de Oyamel, ha comenzado a tornarse cada vez más frágil y complicado. La deforestación y degradación forestal por la tala ilegal en los sitios de hibernación en México; la reducción de su hábitat reproductivo en EU y Canadá debido al cambio de uso del suelo y la disminución del algodoncillo que alimenta a las larvas, por el uso de herbicidas; además de las condiciones climáticas extremas en Canadá, Estados Unidos y México, han sido el impedimento para su arribo como antaño.

De inmediato viene a la mente la pregunta obligada: ¿Por qué viajar tantos kilómetros? y la respuesta es sencilla: se debe a la reducción invernal del periodo de la luz solar y a la progresiva presencia de masas de aire polar que bajan drásticamente la temperatura en Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica.

La mariposa monarca tiene un ciclo de vida de dos a cinco semanas, aunque hasta ahora, ningún entomólogo ha podido comprobar que alguien haya completado el viaje redondo.

En la época prehispánica, la mariposa monarca fue venerada, estudiada y respetada. Su aparato bucal de tipo chupador, les permite absorber el néctar de las flores y jugos vegetales. Lo sobresaliente de este ejemplar es su impresionante forma y colorido, su función como agente polinizador y factor de equilibrio ecológico, son resistentes a cambios climáticos. Además la mariposa monarca es un insecto de sangre fría puede ajustar la temperatura de su cuerpo al medio ambiente, lo que le permite conservar una gran cantidad de energía y grasa que almacena para su largo viaje de regreso.



Las mariposas benefician enormemente a la vegetación, principalmente al hábitat al que llegan de manera ritual y puntual, como son las comunidades de "El Cacique", "El Rosario" y "El Llano del Toro" en Angangueo, Michoacán. Con una temperatura normal cercana a los cero grados centígrados, con vegetación como el Oyamel (Abies religiosa) a una altura de 3,300 metros sobre el nivel del mar como promedio.

Sin embargo, todas estas cualidades que tiene la mariposa monarca, desde hace algunos años se ven amenazadas por la tala inmoderada que se realiza con y sin el consentimiento de las autoridades correspondientes en el área.

De ahí la urgente necesidad de hacer conciencia en que de seguir deforestando el hábitat de este precioso insecto, a corto plazo se romperá su ciclo y por consiguiente, éstas ya jamás harán su recorrido acostumbrado.



Estimado lector, si aún no ha visitado las reservas de la mariposa monarca, le falta mucho por conocer, en verdad, se lo recomiendo y permítame decirle sin ánimo de promoción, que si decide viajar al estado de Michoacán, lo haga al municipio de Angangueo, en la comunidad de "El Rosario", santuario que a últimas fechas se ha concentrado la llegada de los millones y millones de mariposas monarca. Recuerde, las mariposas monarca empezaron a llegar en los últimos días octubre y se marcharán a mediados de abril; ¡prográmese y visite uno de los santuarios con el espectáculo más bello del mundo, sí, leyó bien, más bello del mundo!

La apertura oficial para visitar los santuarios para ésta temporada aún se encuentra en proceso debido a las condiciones restrictivas por la Pandemia del Covid-19.



Mientras tanto…¡¡que tenga usted, un excelente fin de semana!!