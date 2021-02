Llegan a Taxco vacunas para inmunizar a personal médico de Taxco contra el covid-19

www.guerrerohabla.com



Taxco de Alarcón, Gro. 17 febrero, 2021.-Custodiadas por elementos del Ejército Mexicano, una remesa de vacunas llegó a Taxco para inyectar al proteger al personal médico del hospital Adolfo Prieto, de la emergencia sanitaria del nuevo COVID-10 que también se conoce como el nuevo coronavirus, es la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 (Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus).



El preciado cargamento arribo al medio día de hoy dentro al campo deportivo de Taxco en donde fue recibido por funcionarios de la Secretaria de Salud de Guerrero.



Las ampollas fueron trasportadas dentro de un termo y fueron recibidas y trasportadas por personal del nosocomio regional en esta ciudad platera, donde serán utilizadas para inmunizas a doctores, enfermeras y demás personal en general que está a su cargo la atención de los ciudadanos infectados.

Historia:

Habrá que recordar que trabajadores de Salud de Taxco el 22 de enero salieron a las calles para exigir inmunización, pues aseguraron que el Hospital General Adolfo Prieto estaba al límite de su capacidad.



Entre los que figuran médicos, enfermeras, químicos, camilleros, personal de intendencia, lavandería y administrativos, protestaron para exigir que les apliquen la vacuna contra el Covid-19.



Alrededor de las 11:00 horas de este lunes, los trabajadores protestaron afuera del hospital para exigir que se vacune a 100% del personal porque, aseguraron, todos están en riesgo de contagio.



’Aquí no hay trabajadores de primera, segunda o tercera línea, para que el hospital funcione depende de todos, no sólo de unos’, expuso la representante sindical Aleli Torres Espinoza.



Denunciaron que este centro no fue contemplado en el primer envío de vacunas que llegó a Guerrero, por lo que los directivos y representantes sindicales intervinieron con el secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, para que los incluyan.



Sin embargo, indicaron que sólo fueron vacunados 150 trabajadores (alrededor de 25%) y el resto, 463, continúan trabajando en un sitio que atiende a pacientes Covid, sin recibir la vacuna.



Los trabajadores explicaron que el área Covid del hospital está a 100% de su capacidad y ya no pueden recibir a más pacientes. Indicaron que, incluso, ellos mismos tienen familiares contagiados que tratan en sus casas.



’Ya no queremos más muertes, no queremos que se viva esta sensación que tiene todo el personal de salud cada vez que llega una persona con un resultado o con un síntoma positivo o sospechoso’, expusieron. La clínica del IMSS también está al 100% de su capacidad.



Ayer entró en vigor el semáforo rojo en este municipio, por el aumento de contagios, muertes y por los altos niveles de ocupación hospitalaria.