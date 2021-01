Llegan apoyos a las colonias más afectadas por la pandemia en Ecatepec

Ecatepec Méx., a 9 de enero del 2021.- ’La verdad aquí nunca entran, no llega nada, nunca nos había llegado una despensa, muchas gracias por el apoyo’, dijo Roberto Carlos Pérez Bernal, habitante de Santo Tomás Chiconautla, quien recibió un paquete alimenticio y kit de higiene del gobierno municipal como ayuda para enfrentar la pandemia por Covid-19.



Personas de la tercera edad, desempleados, comerciantes y amas de casa son algunas de las personas beneficiadas con la entrega de 100 mil paquetes alimenticios y 350 mil kits de higiene que el gobierno de Ecatepec, a propuesta del alcalde Fernando Vilchis Contreras, distribuye en zonas vulnerables y comunidades más afectadas por contagios de la enfermedad.



Desde el pasado 4 de enero brigadas de trabajadores municipales de las áreas de Protección Civil, Contraloría Interna, DIF municipal y elementos de la Dirección de Seguridad Pública recorren colonias de Ecatepec para entregar casa por casa dichos paquetes.



Hasta el momento han visitado las colonias Jardines de Morelos, secciones Bosques y Elementos; Ciudad Cuauhtémoc sección Xochiquetzal; Ciudad Azteca Primera Sección, San Agustín, Santo Tomás Chiconautla, El Carmen, La Joya, Ejidos de San Cristóbal y El Progreso de Guadalupe Victoria, en tanto que en los próximos días continuará la entrega de la ayuda en otras comunidades.



’Gracias por haberse acordado de nosotros y espero que no nos olviden’, pidió Juventina Matilde Pedraza Palma, habitante de la colonia Jardines de Morelos, quien agregó que ’mi opinión es que nos siga ayudando, porque ahorita lo estamos necesitando mucho’.



José, quien desde hace 30 años habita la colonia Jardines de Morelos Sección Cerros, afirmó: ’La verdad la situación ahorita de la pandemia está muy difícil, nos está afectando a muchos vecinos, ya tenemos aquí dos o tres gentes que han fallecido por lo mismo’.



Reiteró: ’Es muy difícil la situación que está viviendo la zona en este caso de Ecatepec y por lo tal yo los invito a que seamos más conscientes, evitemos las reuniones familiares, no salgamos a los tianguis, seamos más pacientes. Y sabemos que es muy difícil la situación que estamos pasando dado el desempleo, como en mi caso, que no trabajo y tengo que buscar los recursos a través de mi esposa, que trabaja, mi hija trabaja y mi nieta que es una pequeñita, a la cual tenemos que sustentar’.



Marisela Mendieta Rojas, también habitante de Ecatepec, coincidió que la situación es complicada: ’Un poquito difícil, puesto que el año pasado todavía tuve algo de trabajo, pero por el momento se cerró la cocina donde yo trabajaba y ahorita estamos en busca de trabajo’.



El alcalde Fernando Vilchis Contreras propuso entregar dicho apoyo a los habitantes del municipio para que enfrenten la pandemia por Covid-19, por lo que el cabildo de Ecatepec aprobó en sesión extraordinaria la reconducción de 90 millones de pesos del presupuesto municipal, de los cuales 75 millones se destinaron exclusivamente a la compra de los artículos y alimentos.