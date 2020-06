Llegan apoyos alimentarios del DIF a vecinos de las colonias Morelos y Garita

En apoyo a los grupos más vulnerables y afectados por la pandemia del COVID-19, brigadistas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) llevaron apoyos alimentarios a vecinos de las colonias Morelos y Garita.



El organismo municipal cumple así su compromiso de llevar despensas casa por casa a las familias en confinamiento, destacando entre los beneficiaros adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y familias que no cuentan con un ingreso económico debido al receso de actividades productivas por la emergencia sanitaria.



Encabezados por la presidenta del patronato DIF Acapulco, Adriana Román Ocampo, los brigadistas recorrieron a pie calles y andadores para llegar a los domicilios y hacer entrega de las despensas con productos de primera necesidad, paquetes que han sido donados por empresas y organizaciones civiles.



Durante la jornada, la presidenta del organismo aseguró a los ciudadanos que el Gobierno de Adela Román Ocampo está atento del bienestar social porque es su mayor compromiso. "No nos detenemos ante nada, ni ante el Coronavirus; la alcaldesa Adela Román nos ha indicado estar al pendiente de los acapulqueños, y por eso, hoy estamos aquí en la Morelos, porque nuestra prioridad es la familia, y su bienestar, es lo que más nos interesa", dijo.



La primera trabajadora social en el municipio agradeció de manera pública las aportaciones y donaciones que han realizado empresarios y representantes de la sociedad civil, y afirmó que todos los productos alimentarios se entregan a las familias que más lo necesitan.



Finalmente reiteró que el organismo a su cargo continúa brindando atención en las 35 Cocinas Comunitarias del programa ’Donde Come Uno, Comemos Todos’, además de entregar los insumos a los beneficiados del programa de Desayunos Escolares.