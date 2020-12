Llegan médicos y vacunas

Simultáneamente al arribo de 3,000 vacunas Pfizer que se aplicarán a partir de este jueves a personal de salud de la Ciudad de México, Toluca y Querétaro, 600 trabajadores del IMSS llegaron a la capital de la República para reforzar a los Equipos de Respuesta COVID que en la Zona metropolitana que de manera permanente han trabajado durante 10 meses para hacer frente a la emergencia sanitaria.

De manera entusiasta, los integrantes del Operativo Chapultepec del IMSS del interior del país se integrarán a los héroes y heroínas ya exhaustos que han dado todo en los hospitales de la zona metropolitana de la ciudad de México y que, de acuerdo a versiones no sólo locales sino a nivel internacional, apenas empieza lo difícil.

Sin embargo, en opinión del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, con la llegada de las primeras vacunas ’se ve ya la luz al final del túnel’ y constituye una serie esperanza para el combate de la epidemia que asola al mundo y que amenaza con extenderse de manera virulenta aún más a todos los rincones del mundo.

La epidemia no ha acabado, se repite, es necesario mantener las medidas sanitarias correspondientes y evitar reuniones masivas, aunque el sector productivo advierte que el confinamiento amenaza con la quiebra de miles de negocios y el desempleo de millones de trabajadores y aunque aceptan que primero es la salud, exigen también apoyos oficiales para la sobrevivencia de sus negocios y de sus familias.

TURBULENCIAS

Amagan con más bloqueos alcaldes

Enardecidos alcaldes de la región del Istmo de Tehuantepec exigen al gobierno de Oaxaca apoyos para hacer frente al pago de aguinaldos y salarios pendientes a los trabajadores y ediles de otras regiones advierten que harán lo propio, en tanto el secretario de Gobierno Francisco García señala que no es responsabilidad del Gobierno del estado cubrir los faltantes de las administraciones municipales, y les pidió conducirse con transparencia y honradez para cumplir con sus obligaciones. La respuesta no satisfizo a los munícipes que amenazan con extender los bloqueos carreteros en la entidad… Para el 10 de enero, cuando se cumpla la fecha fatal para la reapertura parcial de negocios de acuerdo a la jefa de Gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, un 70% de los 8,500 negocios cerrarán definitivamente, afirmó Helkin Aguilar Cárdenas, presidente de la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos quien señaló que no es fácil para un empresario tener cerrado su negocio durante 10 meses sin ningún apoyo oficial…La celebración de la Noche de Rábanos, como una tradición de las y los oaxaqueños de la capital, está hoy más viva que nunca, coincidieron la directora de Turismo y Cultura, Gloria Martínez López; el cronista de la Ciudad, Jorge Alberto Bueno Sánchez; el maestro en arte popular, Carlomagno Pedro Martínez; y la promotora cultural María Concepción Villalobos López, en el conversatorio llevado a cabo por el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez a 123 años del primer certamen de esta tradicional celebración de la ciudad capital que se efectúa cada 23 de diciembre. La titular de la Dirección de Turismo y Cultura del Ayuntamiento recordó que, a causa de la pandemia, el Cabildo de Oaxaca de Juárez determinó suspender toda celebración pública en la capital para salvaguardar la salud de la comunidad. ’Hacemos votos para que el año que entra se reactive esta brillante tradición de profundas raíces, que se reencuentren espacios, tradiciones para admirar la belleza de las creaciones artísticas’, indicó.

