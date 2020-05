Llegan poemarios españoles al EDOMÉX a través de #CULTURAENUNCLICK

• Recomienda poeta español diversas obras y libros para cuidarse en esta época de confinamiento._



Toluca, Estado de México, .- Para estrechar los lazos de amistad entre España y el Estado de México, la Secretaría de Cultura y Deporte de la entidad invita a los mexiquenses a consultar su programación digital #CulturaEnUnClick, donde, entre otras actividades, ofrecen lectura de obras internacionales de todos los géneros provenientes de la madre patria.



Por lo anterior, dichos ejercicios se transmitirán a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría, en Facebook y Twitter @CulturaEdomex.



En esta ocasión, el invitado es el poeta, actor y director de escena español Sergio Artero, quien comparte su obra y sus poemas que buscan atraer la atención de los lectores, sin encasillarse sobre alguna línea.



De esta manera, el poeta español menciona que siempre ha escrito poemarios, que más que poemas, son artefactos poéticos con diversos temas.



Algunas de sus obras son ’La trilogía de Alamuth’, que habla de la amistad, la ’Antología de Imposibles’, manual de amor para quien no quiere justificar lo atroz, en ’Oversitura’ escribe sobre la supervivencia, y en ’Ingrávidos’, habla de la inmigración.



’Hay temas trasversales en mi poesía, pero no me corresponde definirla, porque yo tengo cierta orientación al sumar obras, prefiero seguir sintiendo la libertad de no tener temas que me atrapen, seguir contando con una voz única, metamorfosear mi voz, mi poesía, que cada proyecto sea un reto nuevo, con tema y forma nueva’, destaca.



El también actor se dedica a la poesía presencial y al teatro, actualmente está al frente del colectivo de poesía escénica ’Méquina Dalicada’, el cual es una plataforma para la dignificación y consideración de disciplinas de la palabra poética que nacen para la escena, esto, a través de los poemas.



’Mis libros son más complejos de lo que se ve en los recitales, todo artista tiene que pensar en el receptor, en el formato y en el posible público, lo importante es llegar a la gente para transmitirle cualquier tipo de sentimiento y emoción, hay que ponerse en juego y en riesgo, para crear hay que lanzarse al vacío’, detalla.



Acerca de su participación en #CulturaEnUnClick, menciona que se transmitirá en México y España de manera simultánea.



Para Artero, este tipo de oportunidades son para acercar a la gente a la literatura y por ello celebra la labor de las autoridades mexiquenses en materia cultural en el Estado de México, sobre todo por la iniciativa de acercar el arte y la cultura por internet.



’Cuando las instituciones ponen su granito de arena para acercar a la gente a estos recursos y herramientas culturales, permite que no pierda esa vitalidad que tiene la cultura contemporánea, porque todo mundo puede tener un libro, pero escuchar un recital de poesía te conecta en el aquí y ahora’, apunta.



Para esta Jornada Nacional de Sana distancia, el poeta español recomienda a toda la población cuidarse mucho, no solamente físicamente, sino también mental y emocionalmente a través de la cultura y la poesía, pues son herramientas que amenizan la cuarentena.



’Deben cuidarse mucho, también mentalmente, y es algo que olvidamos a menudo, aprendan a dialogar consigo mismos, no tengan ansiedad por hacer cosas, por ser creativos o productivos’, refiere.



Agregó que hay veces que la vida pide que no hagas nada, que simplemente te escuches y este confinamiento nos da la oportunidad de parar un poco y aprender a disfrutarnos.



Por último, Sergio Artero, recomienda leer ’Tu mano, mi boca’, de Víctor Manuel Mendiola, ’La sonrisa de Audrey Hepburn’, de Sonia Betancort, ’Experiencia Butoh’, de Dani…