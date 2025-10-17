Llegan 15 toneladas de ayuda humanitaria del EdoMéx a Hidalgo

Gobierno
TOLUCA, Estado de México.– Las 15 toneladas de ayuda humanitaria, víveres y maquinaria enviadas por el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez, llegaron esta tarde al Aeropuerto Nacional Ingeniero Juan Guillermo Villasana de Hidalgo, donde la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Marina y Gobierno de Hidalgo, organizan la descarga de los apoyos recibidos a nivel nacional.
Las y los 235 elementos de seguridad y apoyo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), de la Secretaría del Campo y la Protectora de Bosques, ya se encuentran en Molango de Escamilla, Hidalgo, donde realizan acciones de apoyo a la población.
También llegarán cuatro brigadas de salud con mismo número de unidades terrestres, las cuales realizarán vacunación, saneamiento básico y vigilancia epidemiológica.