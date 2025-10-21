Llegan a Hidalgo 254 toneladas de ayuda humanitaria del EdoMéx; GEM invita a seguir apoyando

El Ayuntamiento de Toluca se suma con la colecta de 10 toneladas de víveres, a través de la iniciativa de conciertos con causa de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025; serán enviadas próximamente

Llegan a Hidalgo 254 toneladas de ayuda humanitaria del EdoMéx; GEM invita a seguir apoyando
Gobierno
Octubre 21, 2025 20:05 hrs.
Gobierno ›
Redacción › todotexcoco.com

TOLUCA, Estado de México.– Con El Poder de Servir, el Gobierno del Estado de México que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, ha enviado 254 toneladas de ayuda humanitaria y víveres a las familias damnificadas por las lluvias en Hidalgo, lo que ha sido posible con la generosa voluntad de sociedad mexiquense y gobierno. A la causa se ha sumado el H. Ayuntamiento de Toluca con toneladas de ayuda que serán trasladadas próximamente.

’¡La generosidad de las y los mexiquenses es única! Recibimos del @TolucaGob un total de 10 toneladas de víveres para nuestras hermanas y hermanos de Hidalgo. Este apoyo fue recolectado durante el concierto con causa del pasado domingo en el Festival del Alfeñique. ¡Gracias a todas y todos! #ElPoderDeAyudar #ElPoderDeServir’, dijo la Gobernadora en sus redes sociales.

Hasta este martes 21 de octubre y con corte a las 14:00 horas, las y los 300 elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Protección Civil del EdoMéx, Secretaría de Salud, Campo, Probosque y Grupo Relámpagos han apoyado en labores de limpieza, atención médica, rehabilitación, traslados y evacuación.

Además, integrantes de Regulación Sanitaria del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) realizaron la cloración de una cisterna de mil 600 litros del albergue principal del municipio de Huehuetla, la entrega de 325 frascos de plata coloidal y pastillas de hipoclorito de calcio, así como la capacitación de 105 personas en manejo higiénico de alimentos y saneamiento básico.

En tanto, personal de la Secretaría del Campo realizó labores de limpieza y desazolve en el Ejido de Atezca, municipio de Molango, con el objetivo de mejorar las condiciones del lugar y contribuir al bienestar de la comunidad.

Hasta el momento, las brigadas del Gobierno del Estado de México han brindado atención en nueve municipios del estado de Hidalgo: Pachuca, Molango, San Bartolo, Huehuetla, Tenango de Doria, Papaxtla, Tepetlapa, Xochicoatlán y Tepehuacán.

El Gobierno del Estado de México invita a la población mexiquense a seguir donando alimentos no perecederos, insumos médicos, medicamentos, productos de limpieza y de higiene personal, artículos para bebé, agua embotellada, colchonetas, sábanas y cobertores en los centros de acopio, ubicados en Palacio de Gobierno de Toluca; DIFEM, Toluca; Protección Civil del EdoMéx en Valle de Chalco y en el Parque de Orizaba de Naucalpan.

Ver nota completa...

Escríbe al autor

Escribe un comentario directo al autor

Suscríbete

Recibe en tu correo la información más relevante una vez al mes y las noticias más impactantes al momento.

Recibe solo las noticias más impactantes en el momento preciso.

Llegan a Hidalgo 254 toneladas de ayuda humanitaria del EdoMéx; GEM invita a seguir apoyando

Éste sitio web usa cookies con fines publicitarios, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de uso de cookies.