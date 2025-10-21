Llegan a Hidalgo 254 toneladas de ayuda humanitaria del EdoMéx; GEM invita a seguir apoyando

TOLUCA, Estado de México.– Con El Poder de Servir, el Gobierno del Estado de México que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, ha enviado 254 toneladas de ayuda humanitaria y víveres a las familias damnificadas por las lluvias en Hidalgo, lo que ha sido posible con la generosa voluntad de sociedad mexiquense y gobierno. A la causa se ha sumado el H. Ayuntamiento de Toluca con toneladas de ayuda que serán trasladadas próximamente.



’¡La generosidad de las y los mexiquenses es única! Recibimos del @TolucaGob un total de 10 toneladas de víveres para nuestras hermanas y hermanos de Hidalgo. Este apoyo fue recolectado durante el concierto con causa del pasado domingo en el Festival del Alfeñique. ¡Gracias a todas y todos! #ElPoderDeAyudar #ElPoderDeServir’, dijo la Gobernadora en sus redes sociales.



Hasta este martes 21 de octubre y con corte a las 14:00 horas, las y los 300 elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Protección Civil del EdoMéx, Secretaría de Salud, Campo, Probosque y Grupo Relámpagos han apoyado en labores de limpieza, atención médica, rehabilitación, traslados y evacuación.



Además, integrantes de Regulación Sanitaria del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) realizaron la cloración de una cisterna de mil 600 litros del albergue principal del municipio de Huehuetla, la entrega de 325 frascos de plata coloidal y pastillas de hipoclorito de calcio, así como la capacitación de 105 personas en manejo higiénico de alimentos y saneamiento básico.



En tanto, personal de la Secretaría del Campo realizó labores de limpieza y desazolve en el Ejido de Atezca, municipio de Molango, con el objetivo de mejorar las condiciones del lugar y contribuir al bienestar de la comunidad.



Hasta el momento, las brigadas del Gobierno del Estado de México han brindado atención en nueve municipios del estado de Hidalgo: Pachuca, Molango, San Bartolo, Huehuetla, Tenango de Doria, Papaxtla, Tepetlapa, Xochicoatlán y Tepehuacán.



El Gobierno del Estado de México invita a la población mexiquense a seguir donando alimentos no perecederos, insumos médicos, medicamentos, productos de limpieza y de higiene personal, artículos para bebé, agua embotellada, colchonetas, sábanas y cobertores en los centros de acopio, ubicados en Palacio de Gobierno de Toluca; DIFEM, Toluca; Protección Civil del EdoMéx en Valle de Chalco y en el Parque de Orizaba de Naucalpan.