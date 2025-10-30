Llegan servicios jurídicos gratuitos a habitantes mazahuas de San José del Rincón

SAN JOSÉ DEL RINCÓN, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México, a través del Instituto de la Defensoría Pública de la entidad (IDP), firmó un convenio de colaboración con el municipio de San José del Rincón para fortalecer el acceso a la justicia, principalmente entre los integrantes de la comunidad mazahua de este municipio. Esta acción permitirá brindar servicios gratuitos en materia penal, civil, mercantil y justicia para adolescentes.



’Representa también una colaboración para lograr un acto de justicia social, un puente entre el derecho y la comunidad, porque acercar la Defensoría Pública en cada rincón del estado garantiza, no solamente, que la justicia no sea un privilegio, sino un derecho efectivo para todas y todos en el estado’, afirmó José Carlos Neira Cruz, Encargado del Despacho del Instituto de la Defensoría Pública.



Además, en este municipio se realizó la Jornada Defensor Público Itinerante, donde Cristina Sandoval Gabino pudo ayudar a su papá, Arnulfo Sandoval Cruz a iniciar la regularización de sus documentos de identidad y acceder a los programas de bienestar que otorga el Gobierno estatal.



’El trámite ya no es muy largo con el licenciado que nos atendió, él va a seguir los siguientes procedimientos para que no andemos de allá para acá gastando y desgastando en tiempo y necesidades, él se comprometió a apoyarnos, a ayudarnos’, expresó.



Durante este año, el Instituto de la Defensoría Pública ha realizado 150 jornadas de trabajo en 80 municipios mexiquenses, atendiendo a más de 3 mil ciudadanos con perspectiva de género y derechos humanos, además de reconocer la interculturalidad en los municipios con presencia de comunidades de origen indígena.



Con este tipo de acciones el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez fortalece el acceso a una justicia cercana, humana y efectiva, al brindar asesoría gratuita que permite resolver las situaciones jurídicas de la población, además de cumplir con los objetivos establecidos en la Agenda 2030.