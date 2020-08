PALACIO

Por Mario Díaz



Llegó la hora…..¿con melón o con sandía?



-¿Fernández Noroña o Dulce María Sauri?

-¿Se respetará el acuerdo fundacional?

-El ’chapulineo’ en San Lázaro



HOY por la tarde, en el pleno legislativo de la Cámara de Diputados se decidirá quién asume la presidencia de la Mesa Directiva en el último año de la 64 Legislatura.



Durante la sesión preparatoria para elegir al sucesor o sucesora de la diputada panista LAURA ROJAS se recibirán propuestas de la bancada reconocida como la tercera fuerza política. Como es del dominio público el PRI y el Partido del Trabajo se disputan tal posición en ese órgano legislativo.



El palacio legislativo de San Lázaro será testigo de la decisión que asuman los miembros del parlamento azteca, quienes habrán de analizar si se respeta el acuerdo fundacional o se da entrada a una tercera fuerza política de último momento.



Inicialmente, con el arribo de cuatro diputados, la bancada petista se incrementó de 43 a 47 el número de integrantes, superando con un diputado a la bancada tricolor que suma 46 legisladores. Es decir, aunque de ’panzazo’, el Partido del Trabajo superaró al PRI en número de diputados, lo que, en automático, colocó a ese grupo legislativo como la tercera fuerza política y, por ende, merecedora de presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en el tercer año de la actual legislatura.



Sin embargo, con la reculada de último momento del diputado morenista MANUEL LÓPEZ CASTILLO, quien horas antes había decidido integrarse a la bancada del Partido del Trabajo, Morena retiene la mayoría absoluta y la JUCOPO, mientras que el PRI y el PT empatan como tercera fuerza política con 46 legisladores por bando.



La competencia por esa posición ha colocado en esquinas contrarias a GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, vicecoordinador de la bancada del PT, y a RENÉ JUÁREZ CISNEROS, líder de los diputados priístas en San Lázaro. FERNÁNDEZ NOROÑA pretende presidir la Mesa Directiva, mientras que JUÁREZ CISNEROS desea esa posición para la diputada DULCE MARÍA SAURI. Ambos dicen tener ’un as bajo la manga’ que utilizarán hoy por la tarde.



El pleno legislativo habrá de decidir si avala el proyecto del diputado petista con todo y su línea dura, crítica, y en ocasiones, fuera del marco de la prudencia, educación y amabilidad, o bien, apoyan a la legisladora tricolor, a pesar que ese partido no la está pasando muy bien con el gobierno de la Cuarta Transformación.



La duda estriba en que, si el pleno legislativo respetará el acuerdo fundacional o a quién reconocerá como tercera fuerza política.



Pero ¿qué establece el acuerdo fundacional?



Veamos:



En el inicio de la 64 Legislatura, las distintas bancadas partidistas acordaron que Morena, como primera fuerza política, asumiera la Junta de Coordinación Política durante los tres años y, en paralelo, la Mesa Directiva en el primer año; el PAN, segunda fuerza política, presidiría la Cámara de Diputados en el segundo año; y el PRI, en la tercera posición, ocuparía la Mesa Directiva en el tercero y último año de la legislatura. El líder de la bancada del PRI asegura que, en su momento, se signó el acuerdo por escrito.



La intención del diputado LÓPEZ CASTILLO para sumarse al PT redujo a 250 legisladores la bancada morenista, cifra que no le otorgaría la mayoría absoluta, lo que, en consecuencia, frenaría la continuidad en la Junta de Coordinación Política, actualmente a cargo del diputado MARIO DELGADO CARRILLO.



Al respecto, DELGADO CARRILLO deslizó a posibilidad de que PRI y PT presidieran la Mesa Directiva durante seis meses, en un afán de lograr la conciliación. Sin embargo, la respuesta de RENÉ JUÁREZ fue clara y contundente: no somos limosneros y no aceptamos migajas.



Por su parte, el presidente de la JUCOPO en la Cámara de Diputados ha manifestado que en la elección del nuevo titular de la Mesa Directiva se respetará la ley, pues para que exista autoridad política se requiere de la autoridad moral.



Si no hay cambios de último momento, hoy, después de las 17 horas, saldrá ’humo blanco’ del palacio legislativo de San Lázaro.



DESDE EL BALCÓN:

I.-Como consecuencia de la pandemia del coronavirus, el Segundo Informe de Gobierno del alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, el próximo lunes 7 de septiembre, será a puerta cerrada.

La 27 ava. Sesión Ordinaria del cabildo se llevará a cabo en el teatro de la Reforma de esta ciudad fronteriza.



II.-En 2020, septiembre, el mes patrio que inicia mañana, entre otras particularidades, será recordado por la suspensión del tradicional festejo masivo por el Día de la Independencia y el inicio formal del proceso eleccionario que culminará el primer domingo de junio del año próximo.



Y hasta la próxima.

[email protected]