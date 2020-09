Llena FRENAAA casas de campaña vacías con personas en situación de calle

Tras haber sido expuestos por haber puesto tiendas de campaña vacías en Avenida Juárez como parte de su manifestación, ahora el Frente Nacional AntiAMLO (FRENAAA) busca llenarlas con personas que viven en las calles de la Ciudad de México; un joven en situación vulnerable que se encontraba en el lugar confirmó la información,



’Venimos acá para quedarnos y apoyar a esta banda. Vamos a la casa de campaña. Ahorita vamos por unas cobijas y unas mochilas’, dijo el muchacho que lleva varios lustros viviendo en las calles capitalinas.



’Estoy todavía en Metro Juárez, pero para qué estoy pasando fríos y lluvias si me dan una casa de campaña’, agregó.



Un integrante de FRENAAA que se encontraba organizando las casas de campaña que ya son ocupadas por personas sin hogar aseveró que no había indigentes.



’No es verdad, aquí no tenemos indigentes. Aquí no somos indigentes’, respondió el hombre frente a la Alameda Central.



Instantes después un hombre en situación vulnerable se acercó a él y le preguntó si para él también había espacio. ’¿Me puede dar una casa?’, cuestionó.



’Mijo, ¿pues cuál casa?’, respondió el integrante de FRENAAA. ’Han venido a pedir una torta. No se han mostrado agresivos. Siguen su camino y se van y ya. Hay quien ha pedido… Como el que pasó y dijo que si le dábamos agua. Y ya… órale, váyanse, punto’, dijo el miembro de FRENAAA luego de que el hombre sin hogar se marchara.



De acuerdo con el Diagnóstico Situacional de las Poblaciones Callejeras 2017-2018, último censo realizado en la capital. tan sólo en Ciudad de México la población indigente supera las 6 mil 754 personas, de las cuales 4 mil 354 viven en el espacio público (debajo de los puentes, plazas, calles) y otras 2 mil 400 viven en albergues públicos y privados.



Desde el pasado sábado, un grupo de manifestantes instaló un plantón de cientos de casas de campaña frente al Palacio de Bellas Artes tras denunciar que la policía les impidió llegar al Zócalo de Ciudad de México.



Las casas de campaña se extendieron a lo largo de la céntrica Avenida Juárez, entre Paseo de la Reforma y el Palacio de Bellas Artes, al no poder llegar a la Plaza Central en su protesta contra el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.



FRENAAA convocó a través de las redes sociales a que sus seguidores marcharan y ocuparan el pasado sábado la plaza del Zócalo de manera indefinida hasta que se dé la renuncia del Presidente López Obrador de su cargo.



Este movimiento ha acusado al Gobierno de López Obrador de represión en el caso de la toma de la presa La Boquilla en el estado de Chihuahua. Asimismo de tener un pésimo manejo de la salud pública de la pandemia que ha dejado más de 72 mil muertos, de haber pauperizado la economía del país y actos de corrupción.



Tras el plantón varias dudas han saltado sobre la presencia de los manifestantes. Por ejemplo, ayer una usuaria de redes sociales, identificada como Camila Martínez, señaló que varias de las casas de campaña estarían vacías.



A través de su cuenta de Twitter, Camila Martínez demostró que en las casas de campaña colocadas en Avenida Juárez estaban vacías.





Fui a visitar el campamento de #FRENAAA y adivinen qué... Así es. TODAS LAS CASAS DE CAMPAÑA ESTABAN VACÍAS. Pura simulación. @genarolozano @AristeguiOnline @julioastillero @HernanGomezB @EstefaniaVeloz @AntonioAttolini @abrahamendieta @EderGuevaraM @DiegodelBosqueV pic.twitter.com/wAlXqGyGmC — Camila Martínez (@CamMttz) September 21, 2020



Sin embargo la mañana de este lunes, manifestantes del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) aseguraron haber permanecido toda la noche en el campamento.



Muchos estaban escurriendo sus cobijas y ropa mojada por la lluvia de ayer, pero otras casas de campaña, la mayoría, lucen cerradas.



La mayoría de los manifestantes insisten en que aquí se quedarán hasta que renuncie el Presidente. Y le dan de plazo hasta el 30 de noviembre.



Por la noche del lunes varios jóvenes sin hogar comenzaron a desarmar las casas para llevárselas, lo que desató una riña con los otros integrantes de FRENAAA quienes pidiendo que las dejaran en su lugar, ya que ellos no cooperaron en su adquisición. Minutos después tuvieron que intervenir elementos policiales.