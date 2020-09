Lleva Evodio las Caravanas Evoluciona a La Montaña; suman 70 mil beneficiados

Este fin de semana las Caravanas Evoluciona, que realiza el dirigente del Frente Amplio Democrático Guerrerense (FADG) Evodio Velázquez Aguirre, recorrieron la región Montaña, donde atendieron de manera gratuita a pobladores de las zonas más marginadas del Estado de Guerrero.



Familias de Tlapa, Metlatónoc, Malinaltepec, Olinalá y municipios aledaños recibieron insumos de la canasta básica como arroz, huevo y fríjol, sin costo alguno, así como las brigadas médicas y los medicamentos; esto debido a la decisión del exalcalde porteño de solidarizarse, por los altos índices de pobreza que ahí imperan.



En su mensaje Velázquez Aguirre resaltó que ’estos son tiempos de solidaridad y no tiempos políticos ni de banderas, o donde vengas a pedir votos; hoy la intención es recorres los lugares donde se necesita la ayuda. Los políticos hoy necesitan salir a ayudar y no estar encerrado en la comodidad de 4 paredes.’



Agregó que a la Montaña deben acudir todos ’que ayuden todos los del PRI, los del PAN, los del PRD; los que le deben algo al pueblo de Guerrero y los que tuvieron la oportunidad de tener la confianza de la gente, para mí, para mi esposa y para este equipo es una forma de agradecer lo mucho que han hecho para con nosotros, por eso estamos aquí con mucho corazón… ojalá pronto salgamos adelante de esta pesadilla.’



El dirigente del FADG recalcó que esta fue la última región que recorre con las Caravanas Evoluciona, las cuales apoyaron a todas las familias guerrerenses en 3 vertientes: la entrega de insumos alimentarios a bajo costo, el apoyo a la salud con las brigadas médicas y medicamentos gratuitos y el apoyo del agua con pipas. Puntualizó que en los recorridos estuvo siempre acompañado por su esposa, la diputada local perredista Perla Edith Martínez.



Finalmente, Evodio Velázquez anunció que en los próximos días seguirá en la ruta política, sumando más adhesiones al FADG y al PRD; ’yo quiero decir que sí aspiro a ser candidato de mi partido, pero no voy a hacer hoy una campaña electorera, lo que haré es someterme a la medición ciudadana, como lo acordamos, el próximo mes, para ver si los militantes y la sociedad de Guerrero puedan darnos la confianza ayudándonos con su comentario positivo con la encuesta que han determinado el PRD nacional y estatal.’