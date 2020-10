Lleva Tomás Hernández obras a comunidades de San Marcos

En recorrido por la localidad de Amate Morado, los regidores; Carlos Alberto Agatón Villanueva, Fernando Mascada Bibiano y Carolina Rodríguez Vences, anunciaron la construcción de tres vados en el camino Anáhuac-Amate Morado, que garantizará una mejor vialidad en temporada lluvia.



En su intervención, Carlos Alberto Villanueva Agatón, dio a conocer que como regidores respaldan todas las decisiones que sean en beneficio de los sanmarqueños, ’Es necesario mejorar las condiciones de vialidad para nuestros paisanos de Amate Morado y sin dudarlo hemos respaldado la construcción de estos vados y la apertura de caminos saca-cosechas, son obras necesarias y que ayudan a nuestra gente, estamos para servirles’, dijo.



Asimismo, el comisario de la localidad, Macario García Reducindo, agradeció los beneficios que ha recibido su comunidad.



’Amate Morado, tiene muy buena memoria, mucha ayuda hemos obtenido del Licenciado Tomás Hernández Palma, pero sobre todo su amistad y su disposición de ayudar cada vez que se le requiere, hay evidencia en mi pueblo de la mano amiga de Palma, queremos que siga trabajando por los pobres, y que los apoyos continúen llegando para todos y no solo a unos cuantos. Reconocer también la responsabilidad de los regidores, a quienes considero servidores públicos comprometidos y responsables; pocos ediles van al lugar donde se necesita la obra y supervisan; mas ciudadanos así necesitamos en San Marcos, ya no más funcionarios que desde la comodidad de su oficina y sin ensuciarse, se la viven criticando y sin proponer nada. Presidente, cuente con la solidaridad y el cariño de la gente de Amate Morado, donde siempre será bienvenido’ señalo García Reducindo.



En Tanto, Tomás Hernández Palma, en compañía de su esposa, la Contador Público, María del Socorro Hernández Ramírez, informó que a dos años de gobierno todas las comunidades y la cabecera municipal cuentan con obras y acciones que han permitido mejorar sus condiciones de vida; además de que se han implementado programas alimenticios a través del DIF Municipal en beneficio de las familias sanmarqueñas.



’Este ultimo año, cerraremos a tambor batiente, en cada comunidad hay obras y acciones, al igual que en la cabecera municipal, claro que hace falta mucho por construir a favor de nuestro querido San Marcos, nos han tocado tiempos difíciles, pero no ha sido impedimento para traer los beneficios y resolver en medida de lo posible las necesidades nuestros paisanos, agradezco infinitamente las consideraciones que tiene el comisario mi amigo Macario y toda la gente de Amate Morado conmigo, y valoro el respaldo que los Regidores dan a las obras emprendidas en bien de los sanmarqueños, en poco tiempo se iniciaran la construcción de estos tres vados que sin duda, mejoraran la vialidad, como lo ha hecho la apertura del camino Amate Morado-Piedra Blanca, los caminos saca-cosechas y entre otros trabajos que hemos logrado; estoy muy agradecido con todos y mientras Dios nos preste vida seguiremos trabajando porque las cosas buenas sigan llegando a Amate Morado y al municipio de San Marcos’, dijo Hernández Palma.



Finalmente, Raúl Reducindo, habitante de dicha localidad, menciono que es histórico para su poblado, el trato que un Presidente Municipal ha dado a su gente ’No todos los gobernantes, trabajan con tanta vocación como tu Tomás, muchos solo son poses, pero te hemos visto trabajando por las noches, en días de descanso, días festivos, contestando mensajes por la madrugada; eso habla de una vocación de servicio que pocos políticos tienen, un reconocimiento enorme para ti, como funcionario y como persona, recibe mi sincero agradecimiento y no te detengas, las piedras empezaran a caerte porque vas avanzando bien y eso a muchos no les gusta, pero adelante, aquí estamos para apoyarte y decirte que en Amate Morado siéntete como en tu casa’ Concluyo Raúl Reducindo.