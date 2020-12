Lleva Zihuatanejo 5 días sin registrar muertes por Covid

www.guerrerohabla.com



ZIHUATANEJO, Gro., 17 de diciembre de 2020.- Este doble destino de playa cerró este jueves sin nuevos contagios por Covid 19, informó la Secretaría de Salud del estado, además de que también se mantuvo la misma cifra de defunciones.



El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05 por Costa Grande, Juan Manuel Álvarez Barajas, reiteró el llamado a la población para que no baje la guardia y sigan utilizando cubrebocas, desinfectando de manera constante sus manos y poniendo en práctica una sana distancia en espacios públicos, especialmente durante el periodo vacacional de fin de año, en el que estarán arribando miles de turistas nacionales y extranjeros.



Mientras que la Secretaría de Salud Guerrero, informó que Zihuatanejo no presentó casos nuevos ni defunciones por quinto día consecutivo, lo que pone a este municipio como uno de los lugares de la entidad en donde se ha hecho una contención de la pandemia.



De esta forma, se lleva un total acumulado de mil 558 contagios y 124 defunciones; la última se contabilizó el pasado domingo 13 de diciembre.



En un recorrido realizado en puntos como la plaza Libertad de Expresión y en comercios del Centro, se constató que muchos de los ciudadanos no utilizan cubrebocas, lo que los pone en riesgo de contagio.

Fuente: Quadratín