Llevan a cabo la 11ava Sesión del Consejo de Seguridad Pública en Ozumba

Contando con la presencia del Comisario de Seguridad Pública municipal Hector Rojas Castillo, personal de la Guardia Nacional, elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal, Delegados, líderes de rutas de Autotransportes y la presencia de Maribel Hernández Jiménez coordinadora de la Secretaría del Sistema Estatal de Seguridad Pública Y ciudadanos que atentamente escucharon la exposición de motivos.



Durante su intervención, Valentín Martínez Castillo dijo categóricamente que felicitaba y agradecía públicamente el incansable trabajo de los elementos de la policía municipal que diariamente demuestran su profesionalismo y sobre todo las ganas que hacer muy bien su trabajo "Con la puesta en marcha del programa Sendero Seguro durante las madrugadas, los habitantes se sienten mucho más seguros con la presencia de los elementos de las tres corporaciones, es decir, policía estatal, municipal y obviamente la Guardia Nacional, no obstante seguiremos cumpliendo con los trabajos para hacer de Ozumba un municipio totalmente seguro".



Antes de clausurar la 11ava sesión, el edil mencionó que seguirán atendiendo las peticiones de la población porque para Ozumba no hay descanso, pidió no bajar la guardia en el tema de la pandemia qué estamos viviendo y exhortó a los ciudadanos a seguir cuidandonos, porque el virus existe y tendremos que acostumbrarnos a vivir con él porque de lo contrario estará mucho más difícil la situación.