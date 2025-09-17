Llevará Delfina Gómez informe de gobierno a Temascaltepec, Atlacomulco y Texcoco

TOLUCA, Estado de México.– La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez reafirma su compromiso de gobernar cerca del pueblo y no desde el escritorio. El próximo 22 de septiembre entregará personalmente al Congreso del Estado el documento de su Segundo Informe de Gobierno, en estricto apego a la ley, y más tarde dirigirá un mensaje político en el Teatro Morelos de Toluca ante representantes sociales, medios de comunicación nacionales, estatales y regionales; beneficiarios de programas de Bienestar, así como integrantes de los sectores político y empresarial.



Para imprimir su sello de vocación y diálogo permanente con la ciudadanía, la rendición de cuentas no se quedará en el acto formal. La Maestra Delfina Gómez ha decidido llevar el informe al territorio con tres encuentros regionales:



• El 23 de septiembre en Temascaltepec, municipio enclavado en la Región Valle de Bravo, Pueblo con Encanto rodeado de montañas, considerado la puerta al sur mexiquense y con fuerte vocación agrícola y artesanal.

• El 24 en Atlacomulco, cabecera de la Región Norte, zona estratégica que agrupa municipios con industria en expansión e identidad cultural reconocida.

• Y el 25 en Texcoco, en la Región Oriente del Valle de México, municipio conurbado y urbano que concentra más de 230 mil habitantes, y del cual es originaria la propia Gobernadora.



En estos diálogos, la gobernadora informará con un enfoque regional acerca del avance de la pobreza, el crecimiento en la creación de empleos formales, los resultados y el número de operativos de seguridad implementados en las comunidades, la entrega de más y mejores patrullas y obras en materia de movilidad y transporte público.



Con esta dinámica inédita, la Mandataria acerca directamente a la ciudadanía los principales avances y también los pendientes de su administración. Al visitar regiones tan distintas entre sí —rurales, urbanas y conurbadas—, la Gobernadora Delfina Gómez reafirma la esencia de su gobierno: ser una administración de territorio, que escucha de frente a las y los mexiquenses y que rinde cuentas con hechos, cara a cara con el pueblo en todo el Estado de México.