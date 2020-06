LLevarán Evodio y el FADG al Senado propuesta para crear un Pacto Nacional por el Turismo

Luego de realizar el Foro Virtual para la Reactivación del Turismo en el Estado de Guerrero, el dirigente del Frente Amplio Democrático Guerrerense (FADG), Evodio Velázquez Aguirre, informó que la propuesta principal de crear un Pacto Nacional para el fortalecimiento de este sector será llevada al pleno del Senado de la República.



El exalcalde porteño puntualizó que será el Presidente de la Comisión de Turismo, el senador Antonio García Conejo, quien estuvo presente en el foro, el que le dé voz a los especialistas que estuvieron interactuando a través de una plataforma digital y quienes coincidieron en pedir al Gobierno Federal que se realice este acuerdo.



Detalló que dentro del Pacto Nacional ’se planteará coordinar esfuerzos de todos los órdenes de gobierno, homologar los protocolos de regreso a las actividades turísticas, dar facilidades para la capacitación de las empresas, generar un fondo emergente, descuentos a servicios, impuestos, IVA, ISR y más estímulos físcales para sostener los empleos.’



Agregó que dicha propuesta también se hará llegar a los alcaldes, a los cabildos y a los diputados del Congreso del Estado. ’Esta será una propuesta seria, sobria, que coopere con el Gobierno Federal, sin tintes partidistas y políticos, pero con el ánimo de fortalecer al principal sector económico de Guerrero’.



Mientras que el Senador Antonio García Conejo dijo que él anticipó esta crisis en el sector por lo que desde tribuna presentó 11 puntos dirigidos a la federación, sin embargo, no obtuvo respuesta positiva. ’Tal parece que las autoridades federales no lo creyeron y eso vino a dificultar mucho’.



Recalcó que junto con la propuesta del FADG también exigirá ’que los protocolos de apertura turística sean muy precisos y vamos a seguir exigiendo al Gobierno Federal que apoye al sector, que ayude a la micro y pequeña empresa que es prácticamente el 90% de los que emplean en este país, vamos a seguir en esta ruta; no nos hemos quedado con los brazos cruzados, hemos hecho lo que nos corresponde, desafortunadamente muy poco hemos sido escuchados’.



Entre otros temas abordados por los turisteros se habló sobre los lineamientos para la reapertura del Triángulo del Sol a los miles de visitantes, el regreso de los cruceros y su operación, apoyos a la pequeña y mediana empresa, créditos blandos y la creación de una campaña publicitaria de todos los destinos turísticos del Estado.



En el foro participaron los exsecretarios estatales de turismo Sergio Salmerón y Javier Aluni; los diputados Perla Martínez, Servando Salgado, Robell Urióstegui y Bernardo Ortega; el alcalde de Tecpan, Yasir Deloya; la alcaldesa de Copala, Lupita García Villalba; el exsecretario de Desarrollo Económico, Enrique Castro Soto; el exregidor y líder de la CTM, Rodolfo Escobar; el expresidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), Jorge Laurel; el presidente del Colegio de Licenciados en Turismo del Estado de Guerrero, Justino Arciga; así como regidores, funcionarios y turisteros de las siete regiones de Guerrero.