Lloran panistas desaparición de fideicomisos para intermediar apoyos

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Asael Hernández Cerón, señaló que existe preocupación luego de la eliminación que realizaron los legisladores a los fideicomisos, entre ellos el del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), ya que la mayoría de los estados quedarán vulnerables ante un evento catastrófico; lo anterior, pese a que se ha anunciado que los apoyos continuarán pero bajo un esquema transparente, sin intermediación.Con información de El Universal y AM Hidalgo



Dijo que lamentaba que entidades como Hidalgo, donde las lluvias originan una serie de afectaciones a la población, van a quedar sin este tipo de apoyo lo que significa que será la población más vulnerable y pobre la que quede en el desamparo.



Hernández Cerón, plurinominal, encabeza la junta de Gobierno pese a que su partido no ganó un solo escaño de mayoría relativa en las urnas, siendo la primera vez que sucede un fenómeno así en la entidad y que se fraguó gracias al "albazo" legislativo de su predecesora, la también plurinominal María Luisa Pérez.



Otra plurinominal panista, Claudia Lilia Luna Islas, expresó que ’(El Fonden) Es muy recurrido en el estado debido a los fenómenos hidroclimatológicos (lluvias y deslaves) que se presentan. Sin estos fideicomisos la población en Hidalgo tendrá que ver cómo se recupera de un desastre natural’.



En su intervención, Víctor Osmind Guerrero Trejo, diputado de Morena, aclaró que la desaparición de los 109 fideicomisos ’no es una casualidad ni porque el presidente lo quiera; se debe a que estos han sido mal manejados, ha habido corrupción y ha faltado transparencia y justificación’.Con información de EL UNIVERSAL y AM HIDALGO