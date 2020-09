Lluvia de infectados en Liga MX: detectan, en Xolos, 30 casos de Covid 19

+Arrojaron otros 26 jugadores positivos Tecos, Saltillo, Mineros, Colima, Gavilanes, Zitácuaro, Uruapan, Cañoneros y Azores



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Mientras las autoridades sanitarias y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, coinciden en asegurar, ufanos, que la pandemia va a la baja, la Liga Mx informó que se detectaron 30 contagios de Covid-19 en el club Xolos de Tijuana, correspondiente a la fecha 11 del torneo Guardianes, así como otros 22 en el plantel de Irapuato –de la llamada Liga Premier o Segunda División– ante lo cual serán reprogramados sus próximos partidos.



’Ambos brotes dejaron al descubierto una falta de rigor general en el protocolo contra el virus, por lo que deben ser tomados como una lección’, lamentó el doctor Malaquías López-Cervantes, integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México.



Estaría en cerca de 200, cifra de contagios, de marzo –cuando comenzó la pandemia de coronavirus en el país– a la fecha, en el balompié nacional, mujeres incluidas.



’Después de recibirse los resultados de las pruebas realizadas por Xolos al primer equipo, los exámenes indicaron 14 casos positivos por Covid-19 en jugadores y 16 en cuerpo técnico y staff’, informó la Liga MX.



Todas las personas, precisó, ’se encuentran en aislamiento y bajo observación del cuerpo médico, algunas presentan síntomas.’



Detalló que como medida de precaución el duelo de la fecha 11 entre Tijuana –propiedad del polémico empresario Jorge Hank Rhon, dueño también del club Dorados de Liga de Expansión, que Maradona dirigió dos temporadas– y Ciudad Juárez, que debía disputarse el viernes, fue aplazado al miércoles 30 de septiembre.



Después de que se dieron a conocer los contagios en Xolos, la Federación Mexicana de Futbol anunció que Rodolfo Cota fue convocado de última hora al microciclo que la selección nacional realizará este fin de semana.



Vrsiones de prensa coincidieron en adelantar que el arquero de León sustituirá al guardameta de Xolos, Jonathan Orozco, aunque las autoridades de la Liga no confirmaron que fuera uno de los infectados. No obstante, Mauro Lainez, volante del conjunto fronterizo, sí acudirá a la concentración con el cuadro Tricolor.



El partido de la jornada 12 contra Santos será reprogramado en día y hora por confirmar, al tiempo que el encuentro de la fecha 13, ante Pachuca se llevará a cabo el 5 de octubre.



El más reciente partido que jugó Tijuana fue ante Cruz Azul el domingo 13 de septiembre y antes de ese cotejo se detectaron dos casos de coronavirus entre los integrantes celestes.



No obstante, la Liga Mx no dio a conocer si en esta jornada se registraron más positivos en el plantel de La Máquina, que enfrentó el viernes a Mazatlán, debido a que los clubes reportan los casos de contagio cada quince días.



Cruz Azul se medirá la próxima semana al América en el llamado clásico joven.



Este descorazonador escenario de futbolistas infectados se comprende, luego de que ayer, la Secretaría de Salud informó que en México las defunciones confirmadas por Covid-19 alcanzaron 73 mil 258 casos. Respecto a los positivos confirmados, la dependencia puntualizó que ya suman 694 mil 121 casos.



En tanto, se registran 81 mil 424 casos sospechosos de Covid-19, se tienen 804 mil 832 negativos y 496 mil 224 personas se han recuperado. Cifras que, según versiones oficiales, habría que multiplicar por tres. Que lo convierten en uno de los países más letales por esa enfermedad.



El cuadro de Irapuato de la Liga Premier también vive otro brote de coronavirus, luego de que se detectaron 22 infectados, Por lo que el duelo de la jornada 1 contra Cruz Azul Hidalgo será reprogramado.



Las pruebas entre los equipos de Tecos, Saltillo, Mineros, Colima, Gavilanes, Zitácuaro, Uruapan, Cañoneros y Azores arrojaron 26 casos positivos.



’El brote que se presentó en Tijuana debe ser una lección no sólo para el equipo, sino para la Liga Mx y la misma sociedad. Los directivos deben invertir en un grupo especializado para que se haga un protocolo adecuado, al tiempo de que están obligados a ser más rigurosos en cuanto a la disciplina’, criticó López-Cervantes.



Destacó que en la Liga Mx ’han querido ahorrar en el gasto de pruebas y estas son las consecuencias, se debe ser consciente de que hay riesgo de contagio entre la toma de muestras para los exámenes y los resultados. ’



La Liga mexicana de futbol, sugirió, debería seguir lineamientos como los que establecieron algunas universidades de Estados Unidos, donde realizan pruebas dos o tres veces por semana y se entregan los resultados lo antes posible.



Además, subrayó, los clubes deben someter a sus integrantes a exámenes para determinar quiénes ya estuvieron contagiados y ahora presentan inmunidad. Lamentó que muchas personas creen que al salir negativos en la prueba son inmunes, ’lo cual es falso, porque la pandemia continúa.’



Enfatizó que debe existir ’mano dura’ en cuanto a la disciplina, tanto con los jugadores como con sus familiares.



’Muchos se van de fiesta, a restaurantes, no siguen el protocolo y después se contagian, tienen grandes salarios, sin embargo no cumplen con las indicaciones, la menor consecuencia será no jugar, pero al final todos pierden’, censuró.



La Liga Mx también informó que detectó dos casos de coronavirus en jugadores de San Luis, quienes son asintomáticos.



(Con información del periódico La Jornada)