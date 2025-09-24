Lluvia intensa y fuertes vientos provocan caída de árboles e inundaciones en Tezoyuca

Ante la intensa lluvia registrada la tarde de este martes, el Gobierno Municipal de Tezoyuca activó de manera inmediata el protocolo de contingencia, desplegando brigadas de emergencia para atender los incidentes y salvaguardar la seguridad de la población.



Se reportaron cuatro árboles caídos a causa de los fuertes vientos: uno en la carretera federal Lechería–Texcoco, a la altura del kilómetro 33.5, retirado alrededor de las 18:07 horas, permitiendo la liberación total de la vialidad; dos en la comunidad de Tequisistlán y uno más en Buenos Aires, de los cuales dos ya fueron retirados con éxito por personal de Protección Civil y Bomberos de Tezoyuca.



En apoyo a estas acciones, personal de Servicios Públicos realizó labores de bombeo en carcamos y trabajos con el camión vactor en distintos puntos, logrando reducir los niveles de agua en las zonas con anegaciones reportadas.



Asimismo, las direcciones de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Gobierno y Seguridad Pública dispusieron personal y unidades en coordinación con Protección Civil, sumando esfuerzos para garantizar una atención eficiente. En total, más de 50 servidores públicos participaron en estas labores.



El Gobierno Municipal de Tezoyuca reafirma su compromiso con la ciudadanía, manteniendo acciones coordinadas y oportunas para responder a contingencias y proteger la integridad de las familias del municipio.