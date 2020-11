Lluvias intensas a torrenciales en el sureste de México

Este día, el nuevo frente frío No. 11 recorrerá rápidamente el norte, noreste, oriente y sureste del país, e interaccionará con una nueva onda tropical que se aproximará a las costas de Quintana Roo, provocando lluvias intensas a puntuales torrenciales en el sur de Veracruz), oriente de Oaxaca, norte de Chiapas y Tabasco, así como lluvias fuertes a muy fuertes en la Península de Yucatán.



La masa de aire frío asociada al frente ocasionará descenso de temperatura con heladas en zonas del centro y norte de México, bancos de niebla en el oriente, centro y sureste de la República mexicana, así como evento de ’Norte’ con rachas de 50 a 60 km/h en el litoral de Tamaulipas; de 60 a 70 km/h en las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche, así como rachas de 80 a 100 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de oleaje de 3 a 5 metros de altura significante en el Golfo de Tehuantepec; de 1 a 3 metros en las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche, y de 1 a 2 metros en las costas de Tamaulipas.



Por otra parte, la onda tropical No. 43 se extenderá al sur de las costas de Jalisco y Colima, provocando chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente y sur del territorio nacional.



Pronóstico de precipitaciones: Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm) en Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Estado de México.



Pronóstico de temperaturas mínimas de 0 a 5°C y posibles heladas: Zonas montañosas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.



Pronóstico Valle de México: Cielo despejado por la mañana y medio nublado por la tarde con baja probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos dispersos acompañados de descargas eléctricas en zonas del Estado de México. Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h.



En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 23 a 25°C y mínima de 8 a 10°C. Para la capital del Estado de México, temperatura máxima de 20 a 22°C y mínima de 4 a 6°C.



Las temperaturas mínimas se registraron en: El Vergel, Chih., -2.5; Las Vegas, Dgo., 0.9; Altzomoni, Estado de México, 2.9; Perote, Ver., 5.0; Huamantla, Tlax. y Mariposa Monarca I, Mich., 5.1 y Aeropuerto, CDMX, 10.0.



La CAEM hace un llamado a la ciudadanía para que se sume a las labores preventivas no arrojando basura en las calles y, en la medida de lo posible, vigilar que no haya basura en el área de las coladeras cercanas a su domicilio, que pudieran limitar la capacidad de desalojo del agua pluvial.



En caso de emergencia por lluvia, los mexiquenses tienen a su disposición los teléfonos del Centro de Operaciones de Monitoreo y Concentración de Información (COMCI), para el Valle de México 800-201-2489 y para el Valle de Toluca 800-201-2490, las 24 horas del día.



Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Comisión Nacional del Agua.