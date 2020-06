Lluvias puntuales intensan con descargas eléctricas

Para hoy, se pronostica que el frente No. 67, con características de estacionario sobre el centro y oriente del Golfo de México, continúe interaccionando con un canal de baja presión sobre el sur de dicho Golfo, manteniendo el potencial de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente y sureste del territorio nacional, así como en la Península de Yucatán.



La masa de aire asociada al frente, ocasionará ligero descenso de la temperatura diurna en estados del noreste, centro y oriente del país, además de viento de componente norte con rachas de 80 a 90 km/h en Istmo y Golfo de Tehuantepec, y de 60 a 70 km/h en el litoral de Veracruz.



La onda tropical No. 3, al sur de las costas de Guerrero, y un canal de baja presión sobre el noroeste, occidente y centro del país, ocasionarán lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en dichas regiones. Finalmente, se pronostican temperaturas máximas superiores a 45°C en Baja California, Sonora y Sinaloa.



Pronóstico de precipitación: Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado) en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento durante las tormentas.



Pronóstico por regiones:



Valle de México: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con posibilidad de lluvias y chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas de 50 km/h.



En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 23 a 25°C y mínima de 12 a 14°C. Para la capital del Estado de México, temperatura máxima de 21 a 23°C y mínima de 7 a 9°C.



Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en: Abasolo, Tamps., 81.1; Planta de bombeo 1 de La Cangrejera, Ver., 76.0; Salto de Agua, Chis., 27.40; Tanquintín, Yuc., 27.1; El Canada, N.L., 21.5; Venustiano Carranza, Coah., 18.4; El Chico, Hgo., 14.0 y El Zarco, Edoméx, 11.6.



Las temperaturas mínimas de las últimas 24 horas (en °C) se registraron en: Amecameca, Edoméx, 3.0; El Vergel, Chih., 5.2; Nevado de Colima, Jal., 6.6; Mariposa Monarca, Mich., 7.3 y El Chico, Hgo., 7.3.



La CAEM hace un llamado a la ciudadanía para que se sume a las labores preventivas, no arrojando basura en las calles y, en la medida de lo posible, vigilar que no haya basura en el área de las coladeras cercanas a su domicilio, que pudieran limitar la capacidad de desalojo del agua pluvial.



En caso de emergencia por lluvia, los mexiquenses tienen a su disposición los teléfonos del Centro de Operaciones de Monitoreo y Concentración de Información (COMCI), para el Valle de México 800-201-2489 y para el Valle de Toluca 800-201-2490, las 24 horas del día.



Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Comisión Nacional del Agua.