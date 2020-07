Lluvias puntuales intensas

En zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo



Para hoy, un canal de baja presión se extenderá por el noroeste, occidente y centro de México, interaccionará con el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico y Golfo de México, con inestabilidad atmosférica superior y con la onda tropical No. 12, que se desplazará sobre el occidente del país, lo que ocasionará lluvias puntuales fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas sobre entidades del occidente noroeste, centro y sur de la República Mexicana, incluido el Valle de México.



Por otra parte, la onda tropical No. 13 recorrerá el sureste de México, originará lluvias puntuales intensas, descargas eléctricas, posibles granizadas y fuertes rachas de viento en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, lluvias puntuales fuertes en Tabasco y chubascos en la Península de Yucatán.



Finalmente, continuará el ambiente diurno caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas superiores a 40 °C en ocho entidades del país, pudiendo rebasar los 45 °C en Baja California y Sonora.



Pronóstico de precipitación: Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 litros por metro cuadrado) acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas en Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.



Pronóstico de temperaturas mínimas de 0 a 5°C: Sierras de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México y Puebla.



Pronóstico por regiones:



Valle de México: Cielo medio nublado durante la mañana con incremento de nubosidad por la tarde y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México y en la Ciudad de México acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento del noreste de 10 a 25 km/h, con rachas de 40 km/h.



En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 24 a 26°C y mínima de 13 a 15°C. Para la capital del Estado de México, temperatura máxima de 23 a 25°C y mínima de 10 a 12°C.



La CAEM hace un llamado a la ciudadanía para que se sume a las labores preventivas no arrojando basura en las calles y, en la medida de lo posible, vigilar que no haya basura en el área de las coladeras cercanas a su domicilio, que pudieran limitar la capacidad de desalojo del agua pluvial.



En caso de emergencia por lluvia, los mexiquenses tienen a su disposición los teléfonos del Centro de Operaciones de Monitoreo y Concentración de Información (COMCI), para el Valle de México 800-201-2489 y para el Valle de Toluca 800-201-2490, las 24 horas del día.



Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Comisión Nacional del Agua.

FOTO: LLUVIAS EN BOGOTA