Este día, el intenso frente frío No. 4 recorrerá el norte, noreste y el oriente del territorio nacional, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el sureste de la República mexicana, originando lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca, puntuales muy fuertes en Guanajuato, Querétaro, Guerrero y Chiapas, así como puntuales fuertes en Nuevo León, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Tabasco, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.



La masa de aire polar que impulsa al frente provocará marcado descenso de temperatura con heladas matutinas en zonas del norte y bancos de niebla en el noreste de México, además de rachas de viento superiores a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y Querétaro.



Para la noche, el frente originará evento de ’Norte’ con rachas de viento de 70 a 80 km/h y oleaje de 1 a 3 metros en el litoral de Tamaulipas, extendiéndose gradualmente al norte y centro de Veracruz.



La onda tropical No. 37 recorrerá el occidente del territorio nacional, generando lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento en Jalisco, Colima y Michoacán. Finalmente se mantendrán las temperaturas máximas entre 40°C y 45°C en Baja California, Baja California Sur y Sonora.



Pronóstico de precipitaciones: Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Tabasco.



Temperaturas mínimas de 0 a 5°C: Sierras de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.



Pronóstico por regiones:



Valle de México: Cielo medio nublado por la mañana. Nublado por la tarde con lluvias fuertes en el Estado de México e intervalos de chubascos en la Ciudad de México, ambas acompañadas de descargas eléctricas. Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h.



En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 23 a 25°C y mínima de 13 a 15°C. Para la capital del Estado de México, temperatura máxima de 20 a 22°C y mínima de 9 a 11°C.



Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en: Oxchuc, Chis., 28.2; Malinalco, Estado de México, 21.5; Universidad (Álvaro Obregón), CDMX, 10.4; IMTA-Jiutepec, Mor., 9.6; José María Morelos, Q. Roo, 9.0 y Río Tomatlán, Jal., 8.9.



La CAEM hace un llamado a la ciudadanía para que se sume a las labores preventivas no arrojando basura en las calles y, en la medida de lo posible, vigilar que no haya basura en el área de las coladeras cercanas a su domicilio, que pudieran limitar la capacidad de desalojo del agua pluvial.



En caso de emergencia por lluvia, los mexiquenses tienen a su disposición los teléfonos del Centro de Operaciones de Monitoreo y Concentración de Información (COMCI), para el Valle de México 800-201-2489 y para el Valle de Toluca 800-201-2490, las 24 horas del día.



Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Comisión Nacional del Agua.