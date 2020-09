Lluvias puntuales torrenciales en Puebla, Veracruz y Oaxaca

Asimismo, se pronostican rachas de viento de 50 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros en las costas de Oaxaca y Guerrero, así como rachas de 60 a 70 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, un canal de baja presión asociado con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, originarán lluvias puntuales torrenciales en Puebla y Veracruz; puntuales muy fuertes a intensas en el noreste del país; puntuales fuertes a muy fuertes en el occidente y centro del territorio, así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en el norte y noroeste de México.



La onda tropical No. 34 recorrerá la Península de Yucatán y el sureste del país, produciendo lluvias puntuales intensas en Campeche, Tabasco y Chiapas, así como puntuales fuertes en Yucatán y Quintana Roo. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en zonas de tormenta.



Finalmente, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente extremadamente caluroso, con temperaturas superiores a 45°C en zonas de Baja California y Sonora.



Pronóstico de precipitación: Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 litros por metro cuadrado) en Coahuila, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Estado de México.



Las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento durante las tormentas, además de incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.



Pronóstico de temperaturas mínimas, de 0 a 5°C: Sierras de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca.



Pronóstico por regiones:



Valle de México: Temperaturas frescas durante la mañana, cielo nublado la mayor parte del día, con lluvias puntuales vespertinas muy fuertes en el Estado de México y puntuales fuertes en la Ciudad de México, ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h.



En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 23 a 25 °C y mínima de 12 a 14 °C. Para la capital del Estado de México, temperatura máxima de 21 a 23 °C y mínima de 11 a 13 °C.



Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en: Ángel Rosario Cabada, Ver., 139.8; Nueva Palestina (Jiquipilas), Chis., 68.0; Acapulco, Gro., 52.6; La Fragua (Jiménez), Coah., 45.3; Necaxa (Juan Galindo), Pue., 35.8; Monclova (Candelaria), Camp., 35.2; María Lombardo (Santiago Yaveo), Oax., 33.6; El Canadá (General Escobedo), NL, 26.8; Padilla, Tamps., 26.2; Tanchachín (Aquismón), SLP, 25.5; Los Mármoles (Zimapán), Hgo., 25.0; Paredón HC (Huimanguillo), Tab., 18.4; Matías Romero, Oax., 18.3; Chetumal (Othón P. Blanco), Q. Roo., 15.6; Tizimín, Yuc., 10.8; Mineral de Pozos (San Luis de la Paz), Gto., 6.3; Chipilón (Hermosillo), Son., 3.8; Tepuxtepec (Contepec), Mich., 2.4; Nevado de Toluca (Tenango del Valle), Estado de México, 1.5; Tapachula, Chis., 1.4; Las Vegas (San Dimas), Dgo., 1.3; Sierra de Huautla (Tepalcingo), Mor., 0.6; Topilejo (Tlalpan), CDMX, 0.4; Tepic, Nay., Manzanillo, Col., y Quéretaro, Qro., 0.2.



Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en: Nevado de Toluca, Estado de México, 1.9; Temosachic, Dgo., 11.0; Tlaxcala, Tlax., 11.0 y CDMX, 16.0.



La CAEM hace un llamado a la ciudadanía para que se sume a las labores preventivas, no arrojando basura en las calles y en la medida de lo posible, vigilar que no haya basura en el área de las coladeras cercanas a su domicilio, que pudieran limitar la capacidad de desalojo del agua pluvial.



En caso de emergencia por lluvia, los mexiquenses tienen a su disposición los teléfonos del Centro de Operaciones de Monitoreo y Concentración de Información (COMCI), para el Valle de México 800-201-2489 y para el Valle de Toluca 800-201 2490, las 24 horas del día.



Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Comisión Nacional del Agua.