Lo asaltan policías de Ecatepec, los denuncia y lo amenazan de muerte

ECATEPEC, Méx.- 30 septiembre 2020.México. Un comerciante fue víctima de abuso policial en Ecatepec cuando policías municipales de Ecatepec lo detuvieron para una ’revisión de rutina’ sin embargo lo sometieron a golpes, le robaron dinero y mercancía. Tras los hechos presentó una denuncia, y los malos servidores públicos lo amenazaron de muerte en su propio domicilio.



Todo comenzó el pasado 31 de agosto, cuando la víctima circulaba en su automóvil por la Avenida Central, entonces agentes municipales de la patrulla RG6-129 lo detuvieron.



Los tres uniformados se le acercaron y dijeron que se trataba de una revisión de rutina. Le pidieron que bajara del vehículo y que sacara todo lo que traía en las bolsas del pantalón.



Cuando colocó su dinero en el asiento del piloto, un policía lo detuvo, lo esposó y lo subió a la patrulla mientras lo golpeaba en la cara. Antes de subirlo, una mujer policía le quitó el teléfono que guardaba en la bolsa trasera del pantalón.



Mientras dos policías se lo llevaron en la patrulla, uno más tomó el volante de su carro y se fue manejando detrás de ellos.



Los municipales pusieron al hombre a disposición del juez cívico de Los Arcos, dijeron que estaba detenido por ’alterar el orden en la vía pública’.



Cuando los agentes le regresaron sus cosas, uno de ellos tomó dos mil pesos de su cartera.



’Ya te tenemos checado, quiero ver que nos denuncies para que veas como tardas más en denunciar que en regresar a quitar la denuncia’,



Le dijo uno de los policías mientras le tomaba fotografías a su credencial de elector.



Tras pasar cuatro horas detenido, el hombre quedó en libertad luego de pagar su multa, sin embargo, cuando salió no halló su auto.



Los policías no lo pusieron a disposición de ninguna autoridad, lo dejaron abandonado a un par de cuadras del juzgado.



Tras hallarlo, el hombre descubrió que los policías se habían llevado la bolsa de ropa que vendía.



Al día siguiente, se presentó a hacer una denuncia formal en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con sede Ecatepec.



Iniciaron su carpeta de Investigación, sin embargo, unos días después de que inició la denuncia, los policías se presentaron en su casa.



Amenazaron con matarlo si no quita la denuncia en su contra.



Desde entonces ha tenido que que quedarse a dormir en casa de sus familiares ante el temor de que lo policías municipales de Ecatepec, cumplan sus amenazas.



Con información de Carlos Jiménez