PALACIO

Por Mario Díaz



Lo cortés no quita lo valiente



-Cortesía no equivale a sumisión cortesana

-Criterio de López Obrador divide la opinión pública

-Todo indica que Trump quiere vender cara su derrota



DICE el dicho y dice bien que lo cortés no quita lo valiente; por lo tanto, un acto de cortesía no debe equipararse a una sumisión cortesana.



Lo anterior viene a colación por la polarización de criterios que ha provocado en la sociedad mexicana el hecho de que el presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no se haya sumado a la serie de felicitaciones de jefes de Estado por el virtual triunfo del candidato demócrata JOE BIDEN, quien se perfila como el sucesor del mandatario yanqui DONALD TRUMP.



El criterio del jefe del Ejecutivo federal y de la cancillería azteca es que no se debe adelantar el reconocimiento de un triunfo electoral cuando el proceso aún no termina.



LÓPEZ OBRADOR invoca a la Doctrina Estrada y a nuestra Carta Magna que establece claramente la no intervención en asuntos de gobiernos extranjeros, lo cual, por supuesto, está fuera de toda duda.



Sin embargo, desde cierta perspectiva, tal vez la decisión presidencial no sea necesariamente la mejor opción, a juzgar por la polarización de la opinión pública.

Reconocer que BIDEN encabeza el resultado electoral del pasado 3 de noviembre al superar en votos populares y colegiados a su contrincante republicano, no implica violentar la Doctrina Estrada ni tampoco influir en la decisión de autoridades y ciudadanos estadounidenses.



Desde luego que también se trata de cuestión de enfoque y no únicamente de un cuadrado protocolo diplomático. La visita del presidente LÓPEZ OBRADOR a Washington, el pasado 8 de julio, para ’agradecer’ al huésped de la Casa Blanca por los acuerdos del nuevo Tratado comercial y el apoyo de ventiladores mecánicos para enfrentar la pandemia, bien puede interpretarse como que en realidad se prestó para apoyar el proyecto reeleccionista de TRUMP.



Por otra parte, salvo que se produzca un golpe de estado en la Unión Americana, se antoja punto menos que imposible que las impugnaciones del equipo de campaña republicano tengan éxito.



Ahora que si de lo que se trata es alargar la incertidumbre para vender cara una derrota, eso es simple y sencillamente ’otro cantar’.

Y, efectivamente, por el simple hecho de que el presidente LÓPEZ OBRADOR no felicite a BIDEN por su virtual triunfo ni tampoco le reciba una llamada telefónica, no quiere decir que a México le va ir mal con el demócrata despachando en la Casa Blanca. No hay que olvidar que los Estados Unidos no tienen amigos, solo intereses y, por lo tanto, les interesa la buena relación con el ’cuerno de la abundancia’.



Si bien es cierto que VLADIMIR PUTIN, presidente de Rusia; XI JINPING, de China; JAIR BOLSONARO, de Brasil; y ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, de México, ha decidido externar sus parabienes hasta en tanto se oficialice el relevo de TRUMP por BIDEN, también es una verdad de a kilo que otros mandatarios del mundo no confundieron la cortesía con el reconocimiento a un candidato que se perfila como el presidente número 46 en la tierra del tío Sam.



Tan simple que, si el Congreso o la Suprema Corte encuentran irregularidades electorales y deciden un ’cambio de pichada’, quienes felicitaron a BIDEN harán lo mismo con TRUMP. Así de sencillo, sin acciones intervencionistas ni Doctrina Estrada.



Del mismo modo, si PUTIN, JINPING, BOLSONARO y LÓPEZ OBRADOR se esperan para expresar sus parabienes al demócrata o al republicano, no sucederá nada extraordinario.

Sin embargo ¿acaso la cortesía diplomática es equiparable a una sumisión cortesana?



DESDE EL BALCÓN:

I.-La incongruencia en todo su esplendor: mientras la Junta de Aguas y Drenaje de la ciudad de Matamoros (JAyD) bajo la tutela del ingeniero GUILLERMO LASH DE LA FUENTE promueve programas de apoyo a los usuarios cumplidos y morosos, funcionarios menores ’hacen su agos$$$to’ mediante acuerdos ’en lo oscurito’ con deudores de varios miles de pesos por el servicio de agua potable y alcantarillado. Lo mismo sucede al negociar que empresas industriales mantengan contratos domésticos mediante el clásico ’moche’.

LEONEL BARRIENTOS y JOSÉ RODOLFO LARRAZOLO, ambos ’bien parados’ con el ingeniero LASH DE LA FUENTE, son claros ejemplos de la corrupción que impera en la paramunicipal.



II.-Como es natural, la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) al ex presidente ENRIQUE PEÑA NIETO por los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral, ha incrementado la temperatura en el caldero político nacional.

¿Cómo la ve?



III.-Hoy, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR celebra el 67 aniversario de su natalicio. Sin duda, habrá felicitaciones y parabienes en la mañanera.



Y hasta la próxima.

